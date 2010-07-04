  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

همایش سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران از برگزاری همایش ملی سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری مازندران در استانداری با اشاره به برگزاری همایش ملی ایرانیان مقیم خارج از کشور در مازندران، گفت: باید از ظرفیت های بالقوه هموطنان ساکن خارج از کشور در جهت سرمایه گذاری و توسعه استان استفاده کرد.

وی هدف از برگزاری این همایش را در درجه اول استفاده از منابع مالی و دانش و مهارت ایرانیان مقیم خارج دانست و افزود: در جریان این همایش باید توانمندی های اقتصادی کشور و بویژه مازندران به آنان شناسانده شود.
 
فرزانه با اشاره به منابع فیزیکی و زیرساختهای لازم سرمایه گذاری در استان خاطرنشان کرد: وجود چهار بندر مهم، شهرک ها و نواحی صنعتی و فرودگاه در استان زمینه های مناسبی برای حضور سرمایه گذاران است.
 
وی تامین منابع مالی داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و قوانین و مقررات مناسب را دیگر عوامل تاثیرگذار در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور و استان اعلام کرد و گفت: مازندران دارای نیروهای انسانی تحصیل کرده فراوانی است که می توان از این ظرفیت ارزشمند نیز در جهت رشد و شکوفایی استان استفاده کرد.
 
معاون استاندار تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید با برنامه ریزی مناسب از این فرصت به نحو مطلوبی بهره برداری کنند.
