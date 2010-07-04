جلسه جامعتین سرآغاز تفاهم بیشتر در جریان اصولگرا است

حجت الاسلام جعفر شجونی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مباحث این جلسه درباره مصالح عالیه انقلاب ، ولایت فقیه و رهبری بوده است، افزود: مقرر شده چند تن از منتخبان هر یک از این تشکل ها برای بررسی مسائل جاری کشور انتخاب شوند و در زمینه تقویت جایگاه رهبری، قانون و دیگر موارد به تفاهم برسند.

دبیرکل جامعه وعاظ تهران در پاسخ به اینکه آیا این جلسات با احزاب اصولگرا نیز برگزار خواهد شد، گفت : خیر ، جامعتین جلسات را برگزار می کنند و سایر اصولگرایان همچون به اینها اعتماد دارند موضوعاتی که مورد تفاهم باشد را قبول می کنند.

وی گفت: اصولگرایان به دلیل مسائل یکسال گذشته یک مقدار از هم دور بوده اند، البته این دوری به معنای فاصله و انشعاب نیست، اما برخی از آنان منزوی شدند و برخی به سمت جریان فتنه غش کردند، بنابراین لازم است تا مسائلی برای رسیدن به تفاهم میان آنان تبیین شود.

شجونی گفت: در زمان حاضر اصولگرایان دغدغه ای در کشور ندارند و باید روی پای خود بایستند و مواظب باشند وحدت میان آنها ضعیف و کمرنگ نشود.