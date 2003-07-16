خواستار پيوستن فوري و بي قيد و شرط ايران به پروتكل الحاقي هستيم

وي همزمان با حضور نخست وزير رژيم صهيونيستي در لندن ، درباره سفر البرادعي رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران اظهار داشت: همانطوركه دولت انگليس بارها مواضع خود را اعلام كرده است همچون ديگر دولتها و مجامع بين المللي خواستار پيوستن فوري و بي قيد و شرط ايران به پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي است تا به اين صورت كارشناسان بين المللي بتوانند در مواقع مقتضي از تاسيسات هسته اي ايران بازديد نمايند.

اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران همواره اعلام كرده كه با امضاي پروتكل يادشده مخالفت اصولي ندارد، مشروط براين كه كليه تعهدات پيش بيني شده در قرارداد براي طرفين لازم الاجرا باشد.

سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس همچنين در خصوص سفر آريل شارون رييس جمهور رژيم صهيونيستي به انگليس اظهار داشت كه شارون براي ديدار با توني بلر نخست وزير اين كشور اهداف گوناگوني را دنبال مي كند.

جرج پاول سفر شارون به كشورش را سفري پر بار خواند و گفت : مهمترين هدف شارون در اين سفر توسعه روابط دو جانبه رژيم صهيونيستي و انگليس بوده است.

وي هر گونه هدف مهم ديگري را دراين ديدار تكذيب كرد و افزود: انگليس و اسراييل در پي توسعه و گسترش همكاري هاي موردعلاقه دو طرف در زمينه هاي مختلف به ويژه در زمينه هاي اقتصادي هستند.

وي كه اظهارات خود را فقط ديدگاههاي دولت انگليس خواند، درباره درخواست شارون از بلر براي كنار گذاشتن عرفات رييس تشكيلات خودگردان فلسطين گفت: " دولت انگليس همچون ديگر دولت هاي صلح طلب جهان در صدد پشتيباني از نقشه راه و يا هر گونه طرح ديگري است كه سبب استقرار صلح و ثبات در منطقه خاورميانه شود."

وي در اين زمينه افزود: عرفات و ابومازن بايد هر دو در حفظ ثبات منطقه فلسطين بكوشند . اين موضوع در ارتباط مستقيم با اعضاي ذينفع در اين بخش است اما دولت انگليس همانطور كه در اخبار منتشر كرده است عليرغم اينكه با اعمال و تصميم گيري هاي عرفات در تشكيلات خود گردان فلسطين موافق نيست، حاضر نخواهد شد با شارون براي بركناري ياسر عرفات همكاري نمايد.

جرج پاول در پاسخ به اين سوال كه آيا انگليس نظر خاصي درباره گزارش بي بي سي از تاسيسات اتمي رژيم صهيونيستي دارد يا نه گفت: انگليس موضع خود را اعلام كرده است كه شبكه بي بي سي يك شبكه خبري مستقل است و چنانچه گزارشي منتشر كرده است كاملا مسئوليت آن را به عهده مي گيرد.

وي تصريح كرد:" شارون نبايد در مورد چنين موضوع بي اهميتي با بلر سخن مي گفت. زيرا اين موضوع ارتباطي به انگليس ندارد."

