امکانات اقتصادی و علمی مبنای همکاری ایران و تایلند شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آری پن اوتار اسنیت رئیس گروه دوستی پارلمانی تایلند - ایران و هیئت همراه ظهر امروز شنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار علی لاریجانی با اشاره به سابقه طولانی ارتباطات و مراودات عمیق دو ملت گفت: ارتباطات فرهنگی دیرینه دو ملت بستر مناسبی برای رشد و توسعه همکاری های اقتصادی - سیاسی و بازرگانی فی مابین ایجاد کرده است، روابط پارلمانی می تواند به این مناسبات کمک کند.

وی افزود: توانمندی ها و امکانات گسترده ایران در زمینه های اقتصادی - صنعتی - فناوری و علمی می تواند مبنای همکاری های آینده فیمابین قرار گیرد و افق های نوینی فراروی مناسبات دوستانه دو کشور ایجاد نماید.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قدرت های بزرگ نمی خواهند ملت های شرقی قدرتمند شوند ، افزود: قدرت های بزرگ خواستار عدم دستیابی ایران به فناوری های پیشرفته از جمله دانش صلح آمیز هسته ای هستند اما ملت ایران در مقابل فشارها و زورگویی های آنها ایستاده و خواهد ایستاد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی در روند شهرک سازی، تخریب اماکن اسلامی در قدس و مهاجرت های اجباری ساکنان کرانه باختری اشاره کرد و ابزار امیدواری کرد: مسلمانان با همکاری نزدیک بتواند به ملت مظلوم فلسطین در احقاق حقوقشان کمک کنند.

بر اساس این گزارش اوتار اسنیت رئیس هیئت پارلمانی تایلند در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از سفر به ایران و گفتگو و تبادل نظر با مسئولان جمهوری اسلامی گفت: همکاری مجالس دو کشور زمینه را برای تحکیم مناسبات فی مابین در همه عرصه ها فراهم می آورد.

وی همکاری های پارلمانی دو کشور را جزو مهمی از مناسبات دوستانه فیمابین خواند و افزود: دولت و ملت تایلند از تحکیم روند مناسبات دوستانه با ایران حمایت می کنند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی تایلند - ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هسته ای ایران اشاره و بر حق ملت ایران برای استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای تاکید کرد و افزود: مشکلات کنونی به نفع ملت ایران حل خواهد شد و مقاومت ملت ایران برای دستیابی به حقوق خود الگویی برای سایر مسلمانان جهان خواهد شد.

وی از بخش های گردشگری و کشاورزی به عنوان مهمترین زمینه های توسعه و گسترش همکاری های دو کشور در آینده یاد کرد.