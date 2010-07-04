همایشهای بازار سرمایه بین الملل در مالزی و آلمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، دوره های آموزشی آشنایی با صنعت پتروشیمی، آشنایی با جرائم و اختلافات بورسی و همچنین همایشهای تخصصی بازار سرمایه در کشور مالزی و آلمان توسط این کانون به زودی برگزار می شود.

این دوره‌های آموزشی تیر ماه 1389 در این کانون برگزار می شود، بر این اساس کارگاه آشنایی با صنعت پتروشیمی ایران در 17 تیر و کارگاه آشنایی با جرائم و اختلافات بورسی در 24 و 31 تیر برگزار می‌شود. همچنین در دوره‌های تیر ماه جاری دو همایش تخصصی بازار سرمایه بین‌الملل با مهلت ثبت نام در تیر ماه برنامه‌ریزی شده است.

همایش تخصصی بازار سرمایه بین‌الملل مالزی شامل شرکت در دوره آموزشی سه‌روزه ارزشگذاری شرکت‌ها (Valuation) توسط موسسه مشاوره آندرومدای فرانسه و بازدید از بورس کوآلالامپور و همایش تخصصی بازار سرمایه بین‌الملل آلمان شامل بازدید از بورس فرانکفورت، نمایشگاه بورس، بیمه و بانکداری دورتموند (DKM) و نمایشگاه صنایع وابسته پتروشیمی دوسلدورف (K) به ترتیب در مرداد و آبان برگزار می‌شوند.

در راستای گسترش و تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری از طریق بورس‌ها در میان آحاد مختلف جامعه، این کانون اقدام به طراحی دوره آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس کرده است.



