گیلانی خواستار کمک جهانی به کشورش برای مبارزه با تروریسم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یوسف رضا گیلانی" از تلاشهای دولتش برای برخورد با عاملان حمله تروریستی دو روز پیش در لاهور که منجر به کشته شدن 43 نفر شد، خبر داد.

وی پس از دیدار از محل انفجارهای خونین در مقبره صوفیان در شهر لاهور خاطرنشان کرد که دولت نشست ویژه ای را برای یافتن راه حل مقابله هر چه سریعتر با اینگونه حملات تشکیل داده است. گیلانی در عین حال از جامعه جهانی خواست با حمایت از اقدامات قانونی اسلام آباد، دولت را در مقابله با تروریستها یاری کند.

روز گذشته مردم لاهور و چند شهر دیگر پاکستان با تعطیلی ادارات و فروشگاهها در راهپیمایی اعتراضی بزرگی که علیه حملات تروریستی ترتیب داده شده بود، شرکت کرده و خواستار پایان دادن به ناامنی ها از سوی دولت شدند.

در همین رابطه "رقیب نعیم" از رهبران شورای مسلمانان سنی و از ترتیب دهندگان این راهپیمایی گفت: هدف از این اقدام، درخواست از دولت برای مبارزه جدی با تروریسم است و ما تا زمانی که اقدامی جدی از سوی دولت انجام نگیرد به این اعتراضات ادامه خواهیم داد.

گفتنی است که روز پنج شنبه در پی وقوع دو انفجار در لاهور پاکستان 45 نفر کشته و 175 نفر دیگر نیز زخمی شدند. این دو انفجار درست یک ماه پس از واقعه حمله به فرقه احمدیه در مسجدی در لاهور که در نتیجه آن 100 نفر کشته شدند رخ داد و موجب اعتراض شدید مردم این شهر به وضعیت امنیتی موجود در شهر شد.