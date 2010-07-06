تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه پانزدهم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و سوم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با ششم جولای سال 2010 میلادی.
- مرحله نیمه نهایی نوزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی امشب با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
* هلند - اروگوئه، ساعت 23، ورزشگاه کیپتاون
- در ادامه رقابتهای هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی جام جهانی امروز تیم ایران برابر ژاپن قرار میگیرد، مسابقهای که در شهر ابوظبی امارات برگزار می شود.
- مسابقات والیبال قهرمانی جام ریاست جمهوری قزاقستان از امروز آغاز می شود که تیم ایران ساعت 16:30 امروز در نخستین دیدار برابر تونس به میدان می رود.
- مسابقات قایقهای بادبانی قهرمانی آسیا در رشته آپتیمیست امروز در تایلند پیگیری میشود.
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