تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه پانزدهم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و سوم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با ششم جولای سال 2010 میلادی.

- مرحله نیمه نهایی نوزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی امشب با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:

* هلند - اروگوئه، ساعت 23، ورزشگاه کیپ‌تاون

- در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی جام جهانی امروز تیم ایران برابر ژاپن قرار می‌گیرد، مسابقه‌ای که در شهر ابوظبی امارات برگزار می شود.

- مسابقات والیبال قهرمانی جام ریاست جمهوری قزاقستان از امروز آغاز می شود که تیم ایران ساعت 16:30 امروز در نخستین دیدار برابر تونس به میدان می رود.

- مسابقات قایق‌های بادبانی قهرمانی آسیا در رشته آپتیمیست امروز در تایلند پیگیری می‌شود.