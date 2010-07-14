بلوتوث از نام پادشاه دانمارکی هارولد بلوتوث در قرن 10 گرفته شد، او کسی بود که دیپلماسی را از جنگ به سمت گفتگو سوق داد.

مخترعان تکنولوژی بلوتوث تصور می کردند این نام مناسب برای تکنولوژی آنهاست که به وسایل مختلف اجازه می دهد نوعی گفتگو با هم داشته باشند. بلوتوث طراحی شد تا پایه ای برای شبکه های شخصی باشد. راه حلی برای ارتباطات نزدیک .

در دنیای پیام و رسانه که ارتباطات نیز به یمن وسایل مختلف سریع و نزدیک شده است، بلوتوث نیز به سرعت جای خود را باز کرد و مورد توجه قرار گرفت .

اما متأسفانه این راه ارتباطی به همان سرعت نیز به ابزاری برای انتقال اطلاعات غیرارزشی، تصاویر شخصی و غیراخلاقی تبدیل و بعنوان وسیله ای خطرناک و متجاوز به حریم شخصی شناخته شد .

برگزاری جشنواره بلوتوثهای دینی و قرآنی

به منظور ایجاد زمینه و بستری برای بهره گیری مناسب و ارزشی از این ابزار جشنواره بلوتوثهای قرآنی و دینی برگزار می شود تا راهکارها و راهبردهایی برای هدایت جوانان به تبادل بلوتوثهای ارزشی شناسایی شود .

موضوع مهم در این میان توجه به شکل و محتوای بلوتوثهای دینی است، شک نیست برخورداری از مضامین و مفاهیم ارزشی در قالبهایی که بتوان آنها را بلوتوث کرد امری پسندیده است، اما اینکه این بلوتوثها چقدر می توانند برای مخاطبانی که با بلوتوثهای غیراخلاقی خود را سرگرم می کنند، گیرا باشند، نکته ای اساسی است . در واقع بلوتوثهای جدید باید از چنان جذابیتی برخوردار باشند که مخاطب را به راحتی جذب و پیام نیز در قالبی غیرمستقیم منتقل شود.

تهیه خوراک معنوی برای قشر جوان

برگزار کنندگان جشنواره بلوتوثهای قرآنی و مذهبی در تلاش هستند ابتکار عمل را در این زمینه بدست گرفته، خوراک معنوی جدید به نوجوانان و جوانان ارائه کنند تا این قشر عظیم و آینده ساز، رفته رفته از بلوتوثهای ناسالم دور شده و در واقع فضا برای بلوتوثهای ناسالم تنگ شود.

امروزه بحث استفاده از تکنولوژیهای روز و پیوند آنها با دین موضوعی کاملا جدی و مورد توجه نهادها و دستگاههای مختلف است و تلاش می شود برای تبلیغ دین و ارتقای معرفت دینی اقشار مختلف، از تمام ابزارهای تأثیرگذار روز، به شکلی جذاب و تأثیرگذار استفاده شود .

ضرورت توجه به ارزشهای معنوی

مسئولان فرهنگی باید با بهره گیری از روشهای مختلف و به روز و همچنین جذاب برای نوجوانان و جوانان اجازه ندهند ارزشهای معنوی برای این قشر کمرنگ شوند.

بی تردید نهادینه شدن معنویت در جامعه خود عاملی نیرومند و بازدارنده برای دوری و بی توجهی به بلوتوثهای ناسالم است . توجه و پرداخت به این مقوله در مرحله اول بعهده خانواده ها و سپس مدارس، مراکز آموزشی و جامعه است که باید با درنظر داشتن این مهم، از فرصتهای مناسب و سن تربیت پذیری استفاده کرده، به ارائه و تعمیق مبانی دینی و ارزشی پرداخته، آنها را درون کودکان و نوجوانان نهادینه کنند تا به مثابه سدی سترگ در مقابل هرگونه تبلیغات سوء، حافظ اعتقادات و باورهای نوجوانان باشند.

تربیت مهمترین محافظ جوانان در مقابل هجمه های فرهنگی

امروز که در معرض هجوم اطلاعات متعدد و متنوع از طریق ابزارهای مختلف قرار داریم، تقویت اعتقادات و باورهای دینی و عمق بخشیدن به آنها اصلی مهم و بازدارنده در دورانی است که امکان سانسور و قطع ارتباط وجود ندارد .