علامه فضل الله مرشد معنوی رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان حزب الله بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است: خبردرگذشت عالم مجاهد و فقیه وارسته علامه سید حسین فضل الله موجبات تأثر و اندوه فراوان را پدید آورد. این عالم وارسته و اندیشمند که مرجعیت شیعیان لبنان را بر عهده داشت، پناهگاه مردم مظلوم لبنان بود و دل مستضعفان و محرومان همواره به یادش می‌تپید.

او که از زمره نخستین مجاهدان در صف مبارزه با دشمنان اسلام – بویژه اسرائیل و آمریکا – بود تا آخرین لحظه عمر شریف خود بر این هدف استوار ماند و مرشد معنوی و روحی رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان حزب الله بود.

خطبه‌های پرشور نماز جمعه او، ضمن ایجاد عاطفه انقلابی، اندیشه مبارزه با مستکبران را در دلها می‌پروراند و مواضع پر صلابت او در ماجرای مقاومت سی و سه روزه مردم لبنان، برگ زرین دیگری در کتاب فضایل اوست.



خدمات فرهنگی آن دانشمند وارسته نیز فراوان بود. جلسات هفتگی تفسیر قرآن کریم، میزگردهای علمی در موضوعات مختلف علوم اسلامی، تأسیس مراکز بزرگ اسلامی در لبنان، تألیف و تدوین کتابها و مقالات فراوان در گستره‌های مختلف علوم اسلامی و نیز کرسی تدریس علوم دینی در مدارس علمیه، بخشی از خدمات آن مرد بزرگ بود که آثار آن در سرتاسر لبنان ساری و جاری است.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رحلت این عالم بزرگوار را به عموم مسلمانان جهان، بویژه مردم مظلوم لبنان تسلیت عرض می ‌نماید و علو مقام را برای ایشان، و صبر جمیل و اجر جزیل را برای بیت معظم ایشان از خداوند متعال خواستار است.