دولت باید با طالبان مذاکره کند/ غربیها نباید سرنوشت ما را تعیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز چاپ هندوستان، "نواز شریف" رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز و نخست وزیر اسبق پاکستان روز گذشته در یک کنفرانس خبری در منزل خود گفت: همچنان که دولت آمریکا از تمایل خود برای مذاکره با طالبان خبر داده است، دولت نیز باید با شورشیان به عنوان بخشی از تلاشها برای مبارزه با تروریسم مذاکره کند.

وی افزود: اگر واشنگتن می گوید که آماده مذاکره با طالبانی است که حاضرند حرف های این کشور را گوش دهند، چنین اقدام مشابهی باید از سوی اسلام آباد نیز صورت گیرد.

نواز شریف گفت: ما نباید تنها نظاره گر تصمیمی باشیم که کشورهای غربی درباره سرنوشت ما می گیرند و باید سرنوشتمان را خودمان تعیین کنیم.

همچنین "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان پس از دیدار از محل انفجارهای خونین در مقبره صوفیان در شهر لاهور خاطرنشان کرد که دولت نشست ویژه ای را برای یافتن راه حل مقابله هر چه سریعتر با اینگونه حملات تشکیل داده است. گیلانی در عین حال از جامعه جهانی خواست با حمایت از اقدامات قانونی اسلام آباد، دولت این کشور را در مقابله با تروریستها یاری کند.

گفتنی است که روز پنج شنبه در پی وقوع دو انفجار در لاهور پاکستان 45 نفر کشته و 175 نفر دیگر نیز زخمی شدند. این دو انفجار درست یک ماه پس از واقعه حمله به فرقه احمدیه در مسجدی در لاهور که در نتیجه آن 100 نفر کشته شدند رخ داد و موجب اعتراض شدید مردم این شهر به وضعیت امنیتی موجود در شهر شد.