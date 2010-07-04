290 میلیارد تومان به بخش مسکن مهر تزریق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی نیکزاد که جهت بازدید از وضعیت مسکن مهر و بیمارستانهای شهرستانهای بستک و بندرلنگه به بندرعباس سفر کرده است شامگاه یکشنبه در فرودگاه بندرعباس در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون برای 870 هزار واحد مسکونی مهر پروانه ساخت صادر شده است که از این تعداد 560 هزار واحد پی ریزی را به اتمام رسانده اند که بدون شک با چنین روندی پی ریزی کلیه واحدهای مسکونی مهر تا پایان شهریورماه به اتمام خواهد رسید.

70 درصد از نیاز مسکن روستایی ظرف چهار ماه گذشته محقق شده است

وی با بیان اینکه 213 هزار واحد مسکونی در روستاها باید ساخته و بهسازی شود، بیان کرد: تاکنون ساخت 125 هزار واحد مسکونی انعقاد قرارداد شده است که با این حساب 70 درصد از نیاز مسکن روستایی ظرف چهار ماه گذشته محقق شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون چهار هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری هفت هزار میلیارد تومانی طرح مسکن مهر در قالب تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی پرداخت شده است و هیچ مشکلی برای پرداخت تسهیلات یاد شده به متقاضیان را نداریم.

نیکزاد با تاکید بر اینکه در ساخت واحدهای مسکونی مهر بالاترین استاندارهای ساختمانی رعایت می شود، تصریح کرد: واحدهای مسکونی مهر از اصلی ترین ساختمانهایی هستند که مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث صرفه جویی در انرژی طی مراحل مختلف ساخت آنها مورد نظر قرار می گیرد و رعایت می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه به حضور جدی انبوه سازان و بخش خصوصی در ساخت واحدهای مسکونی مهر اشاره کرد و گفت: هم اکنون 300 هزار واحد مسکونی مهر با انبوه سازان از طریق تفاهمنامه سه جانبه ساخته می شود که در کلیه قراردادها تمام اجزا ساختمان جز به جز مورد توجه قرار گرفته و مشخصات هر قسمت به طور کامل ذکر شده است.

استان هرمزگان جز پنج استان اول طرح مسکن مهر

وی به اجرای طرح مسکن مهر در استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: این استان جز پنج استان اول طرح مسکن مهر محسوب می شود که تاکنون در آن برای ساخت 25 هزار و 750 واحد مسکونی مهر پروانه ساختمانی صادر شده و از تعداد یاد شده پی ریزی 17 هزار و 500 واحد به اتمام رسیده است.

نیکزاد وضعیت ساخت و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در استان هرمزگان را نیز مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: تاکنون قرارداد ساخت پنج هزار و 300 واحد مسکونی روستایی از سهمیه هفت هزار و 750 هزار واحدی استان در این بخش منعقد شده که این امر بیانگر پیشرفت 70 درصدی برنامه امسال استان هرمزگان در بخش مسکن روستایی است.