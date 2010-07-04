به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، ثبت نام برای شرکت در این دوره تا 21 تیرماه انجام می شود و پس از ثبت نام نیز آزمون ورود برای راهیابی فراگیران صورت می پذیرد.

دوره مقدماتی آموزش فیلمنامه نویسی قرانی 15 جلسه و دوره پیشرفته آن 30 جلسه است.

این دوره زیر نظر استادان مجرب فیلمنامه نویسی و به همت مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرانی کشور و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

از جمله شرایط شرکت در این آزمون داشتن اطلاعات کافی در حوزه معارف دینی و قرآنی، داشتن استعداد و ذوق هنری و قبولی در آزمون ورودی به شمار می رود.

اعطای گواهینامه پایان دوره از سوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و شرکت در دوره تخصصی نیز از امتیازات این دوره است.