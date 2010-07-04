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۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

موسی‌پور:

ارتحال علامه فضل‌الله ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام است

قم – خبرگزاری مهر: استاندار قم با صدور پیامی ضمن تسلیت ارتحال علامه فضل الله‏، رحلت این عالم ربانی را ثلمه‌ای بزرگ برای جهان اسلام دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور آمده است: ارتحال ملکوتی عالم ربانی ومرجع عالیقدر شیعیان لبنان، علامه شیخ فضل الله (قدس سره) باعث تاثر و تالم گردید.

در ادامه این پیام تاکید شده است: بی‌تردید رحلت این شخصیت بزرگ که دوران عمر پر برکت خویش را صرف صیانت از آرمان‌های اسلام ناب محمدی و احیاء و گسترش ارزش‌های اصیل مکتب تشیع نمود، ثلمه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام، به ویژه شیعیان و مسلمانان لبنان خواهد بود.

در بخش پایانی پیام استاندار قم آمده است: اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های محترم علمیه، بیت شریف آن عالم وارسته و قاطبه علاقمندان و مریدان به فقاهت و مرجعیت به خصوص مقلدان ایشان در لبنان تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان علو درجات آن بزرگوار را مسئلت دارم.

کد مطلب 1111994

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