به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام حجتالاسلام محمدحسین موسیپور آمده است: ارتحال ملکوتی عالم ربانی ومرجع عالیقدر شیعیان لبنان، علامه شیخ فضل الله (قدس سره) باعث تاثر و تالم گردید.
در ادامه این پیام تاکید شده است: بیتردید رحلت این شخصیت بزرگ که دوران عمر پر برکت خویش را صرف صیانت از آرمانهای اسلام ناب محمدی و احیاء و گسترش ارزشهای اصیل مکتب تشیع نمود، ثلمهای بزرگ و جبرانناپذیر برای جهان اسلام، به ویژه شیعیان و مسلمانان لبنان خواهد بود.
در بخش پایانی پیام استاندار قم آمده است: اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزههای محترم علمیه، بیت شریف آن عالم وارسته و قاطبه علاقمندان و مریدان به فقاهت و مرجعیت به خصوص مقلدان ایشان در لبنان تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان علو درجات آن بزرگوار را مسئلت دارم.
قم – خبرگزاری مهر: استاندار قم با صدور پیامی ضمن تسلیت ارتحال علامه فضل الله، رحلت این عالم ربانی را ثلمهای بزرگ برای جهان اسلام دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام حجتالاسلام محمدحسین موسیپور آمده است: ارتحال ملکوتی عالم ربانی ومرجع عالیقدر شیعیان لبنان، علامه شیخ فضل الله (قدس سره) باعث تاثر و تالم گردید.
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