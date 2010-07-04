به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور آمده است: ارتحال ملکوتی عالم ربانی ومرجع عالیقدر شیعیان لبنان، علامه شیخ فضل الله (قدس سره) باعث تاثر و تالم گردید.



در ادامه این پیام تاکید شده است: بی‌تردید رحلت این شخصیت بزرگ که دوران عمر پر برکت خویش را صرف صیانت از آرمان‌های اسلام ناب محمدی و احیاء و گسترش ارزش‌های اصیل مکتب تشیع نمود، ثلمه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام، به ویژه شیعیان و مسلمانان لبنان خواهد بود.



در بخش پایانی پیام استاندار قم آمده است: اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های محترم علمیه، بیت شریف آن عالم وارسته و قاطبه علاقمندان و مریدان به فقاهت و مرجعیت به خصوص مقلدان ایشان در لبنان تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان علو درجات آن بزرگوار را مسئلت دارم.