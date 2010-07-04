کرمان زادگاه قنات / قناتهای کهن کرمان در معرض نابودی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فاطمه رضاپور روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: استان کرمان یکی از استانهای کویری کشور محسوب می شود که مردم این منطقه برای رهایی از کم آبی و تامین نیاز خود به حفر قنات روی آورده اند و هم اکنون دهها رشته قنات تاریخی در کرمان وجود دارد.

وی ادامه داد: قناتهای شهداد، بم، بافت، سیرجان و رفسنجان از قدیمی ترین و مشهور ترین قنوات کشور محسوب می شوند و کرمان به عنوان زادگاه قنات در کشور مطرح است.

وی گفت: هم اکنون این شیوه تامین آب در اروپای غربی، شیلی، شمال آفریقا و چین نیز متداول شده است.

کارشناس مردم شناسی میراث فرهنگی استان کرمان تصریح کرد: تنها در شهر کرمان هفتاد رشته قنات وجود داشته است که اکثرا از دامنه کوهها بخصوص کوههای جوپار، ماهان و حسین آباد سرچشمه می گرفتند اما هم اکنونی تعدادی از قنوات تاریخی کرمان خشک شده اند.

رضاپور اضافه کرد: به دلیل خشکسالیهای سالهای اخیر و همچنین حفر چاه های عمیق و برداشت بی رویه آب قناتهای کرمان در معرض خطر خشکیدگی قرار دارند اما با این وجود در بسیاری از مناطق هنوز قنات در تامین آب نقش حیاتی دارد.

وی گفت: از جمله قناتهای خشک شده در کرمان می توان به قنات اکبرآباد در جاده زرند، قنات مستوره در زنگی آباد، قنات حسن آباد در خیابان اقبال کرمان و قنات مویدی اشاره کرد.

وی همچنین گفت: درگذشته جشنهای متعددی در خصوص اهمیت جایگاه آب در کرمان برگزار می شده است که تقریبا منسوخ شده اند که می توان به جشن های ازدواج قنات، سده سوزی چوپانی، جشن آریزان و مراسم گشنیز اشاره کرد.

وی ادامه داد: قناتها می توانند به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های تاریخی استان کرمان بخصوص در مناطق کویری به گردشگران خارجی معرفی شوند و گردشگران بسیاری را جذب کنند.