به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در خرداد ماه 1389 نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1389 نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، شاخص مذکور 8.3 درصد رشد داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد 1388 معادل 9.4 درصد است. باتوجه به اینکه نرخ تورم دراردیبهشت ماه 1389 برابر با 9.9 درصد بوده ، روند کاهشی نرخ تورم در خرداد ماه 1389 نیز ادامه یافته است.

درهمین حال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی ادعای برخی کارشناسان اقتصادی منتقد دولت مبنی بر احتمال دستکاری در نرخ تورم گفته است : کارشناسان خبره ای در بانک مرکزی این کار را انجام می دهند و آنان تحت هیچ شرایطی حتی دستور بنده حاضر نیستند به میزان بسیار بسیار اندک نرخ تورم را غیر واقعی اعلام کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی شک کرد، افزوده است: 124 همکار بنده در بانک مرکزی که 93 نفر از آنها دکترای اقتصاد از خارج کشور داشته و کاملا حرفه ای هستند، نرخ تورم را محاسبه می کنند.

به گفته بهمنی بر اساس تعاریف بانک مرکزی رشد میانگین شاخص قیمتها در طول یک سال تورم خوانده می‌شود، بنابراین رشد تورم در سالهای اخیر کاهش یافته است. بدین ترتیب اگرچنین تعریفی از تورم داشته باشیم حتی اگر قیمت 10 تا 20 قلم کالا دو برابر شود تورم افزایش چشمگیری نخواهد داشت چرا که میزان تورم بر اساس تاثیر قیمت 359 قلم کالا ارزیابی می‌شود.

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین سال 88 به 24.5 درصد، اردیبهشت ماه 23.6 درصد، خردادماه 22.5 درصد، تیرماه 21.5 درصد ، مردادماه امسال 20.2 درصد، شهریورماه 18.5 درصد، مهرماه 16.7 درصد، آبان ماه 15 درصد، در آذر ماه 13.7 درصد، در دی ماه 12.2 درصد ، بهمن ماه 11.3 درصد، اسفند ماه سال گذشته 10.8 درصد و فروردین 89 معادل 10.4 درصد بوده است.