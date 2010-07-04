تامین منابع کلیه طرحهای نیمه تمام زودبازده تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام و طرحهای مصوب بنگاه های زودبازده، تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و تعیین تکلیف یارانه های بنگاه های زودبازده از جمله موضوعاتی بود که در امروز شورای عالی اشتغال درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

تامین منابع کلیه طرح های نیمه تمام بنگاه های زودبازده و به مرحله بهره برداری رسیدن این طرحها نیز از جمله مصوبات این جلسه بود.

همچنین جلال زاده استاندار آذربایجان غربی مطابق روال جلسات اخیر شورای عالی اشتغال مبنی بر حضور استانداران در جلسات شورا، گزارشی از روند فعالیت های استان نسبت به اشتغالزایی ارائه کرد.

وی همچنین به تشریح مشکلات فراروی ایجاد اشتغال در استان آذربایجان غربی و بیان راهکارها و پیشنهادهای خود پرداخت.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به روند مثبت جلسات این شورا، از تشکیل جلسه آتی با حضور رئیس جمهور خبر داد و افزود: در جلسه آتی دستگاههای ذیربط گزارشهای خود را به رئیس جمهور ارائه خواهند کرد.