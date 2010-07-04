9 هزار جلدکتاب به مراکز فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمدرضا بابازاده بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت 146 کانون فرهنگی هنری در سطح مساجد استان، افزود: از این تعداد 70 مرکز مجهز به کتابخانه بوده که امسال 9 هزار جلد کتاب به کتابخانه های این مراکز اهدا شده است.

وی برگزاری جشنواره جوانان مساجد، نشریات تجربی، فیلم و عکس و شیوه های نوین آموزشی را از جمله برنامه های این نهاد در سالجاری عنوان کرد و بیان داشت: طرح آسمانی چهار نیز همزمان با سراسر کشور به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان در فصل تابستان از سوی دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در حال اجرا است.

وی آموزش کتابداران، آموزش ائمه جماعات در راستای جذب جوانان و شناخت مهارت‌های آنها، برگزاری 18 جلسه آموزش زوج‌های جوان در قالب دوره تحکیم بنیان خانواده، آموزش عرفان‌های نوظهور و آموزش مقابله با جنگ نرم و وبلاگ‌نویسی را از دیگر برنامه های این دبیر خانه در سالجاری دانست.

کانونهای تخصصی مساجد آذربایجان غربی به 13 مرکز می رسد

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی با اشاره به راه اندازی سه کانون تخصصی جدید در مساجد آذربایجان غربی درقالب دوره‌های IT، مهدویت، علوم قرآنی و ورزشی، ادامه داد: هم اکنون 10 کانون تخصصی در سطح مساجد استان فعال هستند.

وی کیفی‌سازی کانون‌ها جهت حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و علمی جوانان و تشکیل هسته‌های پژوهشی را از رویکردهای اصلی این مرکز جهت ارسال اثرات برتر در جشنواره استانی و کشوری عنوان کرد.

حجت الاسلام بابازاده همچنین ضمن اشاره به برگزاری جشنواره جوانان مسجد و حمایت از تولیدات فرهنگی هنری برتر در این جشنواره، گفت: هفت جشنواره در قالب جشنواره قرآنی در بخش‌های قرائت، حفظ، مفاهیم اذان، نهج‌البلاغه، جشنواره نشریات تجربی، هنرهای تجسمی، شیوه‌های نوین آموزشی، فیلم و عکس، شعر، ادبیات، جشنواره سرود و تواشیح نیز برگزار می شود.

