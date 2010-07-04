بدهکاران دانه درشت بانکها به فرمانداری معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسین قاسمی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان با تاکید بر پرداخت معوقه بدهکاران سیستم بانکی گفت: معوقات بانکها یکی از مشکلاتی است که برای رفع آن نیازمند عزم جدی همه برای انجام اقدامات ویژه می باشیم.

وی افزود: اگراقدامات خوب و جدی در خصوص پرداخت معوقات به بانکها صورت نگیرد امکان زمین خوردن برخی بانکها وجود دارد.

تشکیل کمیته ویژه بین فرمانداری و بانکها

قاسمی همچنین خواستار تشکیل کمیته ویژه بین فرمانداری و بانکها شد و گفت: با تشکیل این کمیته مسائل و مشکلات موجود بررسی و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

فرماندار شیراز با اشاره به زحمات شبانه روزی بانکها و اقدامات قابل توجهی که سیستم بانکی در فارس و سطح شهرستان انجام می دهند، اظهار داشت: بانکها مهمترین عامل توسعه، رونق و آبادانی در سطح استان فارس و شهرستان شیراز هستند و بی شک باید مورد حمایت قرار گیرند.

قاسمی ضمن تقدیر از اقدامات مناسب و مطلوب بانکها در بحث پرداخت تسهیلات خواستار ارائه تسهیلات به صورت ویژه به قشر مستضعف جامعه شد.

لزوم حفظ اشتغال موجود

فرماندار شیراز در ادامه با تاکید بر نقش جدی بانکها در ایجاد اشتغال خواستار حفظ استغال موجود شد و گفت: حفظ اشتغال موجود برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بانکها باید با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی خوش حساب به ایجاد و توسعه اشتغال کمک کنند.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود از مدیریت بانکهای مختلف خواست در بسیاری از مکانها که ضرورت راه اندازی باجه، دستگاههای خودپرداز و سایر خدمات بانکی احساس می شود اقدامات لازم را انجام دهند.



به گزارش مهر، در ادامه جلسه روسای بانکها نیز نظرات خود را بیان کردند. در این راستا مختاری رئیس بانک ملت شعب استان فارس ضمن واکنش به اظهار نظرهای غیر کارشناسی برخی مسئولین و نمایندگان در خصوص خروج منابع بانکی از استان گفت: اینکه عده ای می گویند منابع بانکی از فارس خارج شده اصلا صحیح نیست چون سیستم بانکی به صورت متمرکز پرداخت می شود.

وی افزود: بر اساس سیاستهای اعتباری تنظیم شده ما می توانیم 80 درصد از منابع را در استان به عنوان تسهیلات پرداخت کنیم حال وقتی که جذب منابع صفر بوده ما چگونه تسهیلات پرداخت کنیم.

مختاری با اشاره به میزان تسهیلات پرداخت شده در بانک ملت طی سالهای قبل عنوان کرد: در بانک ملت از زمان تاسیس سه هزار و 700 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده در حالیکه در سال 86 این رقم به هفت هزار و 100 میلیارد ریال رسیده یعنی حدود دو برابر کل سنوات از زمانی که بانک ملت تاسیس شده است.

وی گفت: نمی دانم وقتی سیستم بانکی به طور متمرکز عمل می کند چگونه می شود منابع را از استان خارج کرد.

رئیس بانک ملت شعب فارس ادامه داد: اخیرا نامه ای به استانداری، فرمانداری، شهرک صنعتی و سایر نهادها نوشته ایم و برای پرداخت تسهیلات اعلام آمادگی کرده ایم، ما حتما آمادگی خود را برای همکاری با واحدهای مشکل دار نیز اعلام کرده ایم اما یکسری افراد نمی خواهند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه نبض اقتصادی جامعه در دست بانکهاست، تصریح کرد: بدهکاران بدهی معوق خود را بپردازند تا بانکها نیز بتوانند تسهیلات قابل توجهی را به متقاضیان ارائه کنند.

مختاری خطاب به کسانی که می گویند بانکها تسهیلات پرداخت نمی کنند، گفت: یک طرفه نباید قضاوت کرد، آقایان بگویند تا حالا چند سرمایه گذار و صنعتگر را معرفی کرده اند و ما تسهیلات پرداخت نکرده ایم.

رئیس بانک ملت شعب فارس با بیان اینکه در کشور28 هزار میلیارد ریال در بانک ملت وجه نقد مازاد داریم، اظهار داشت: اگر فارسیها از این اعتبارات استفاده نکنند استانهای دیگر استفاده می کنند که در این راستا بهتر است افراد به جای قضاوت ناعادلانه نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام کنند.

وی متذکر شد: ما در همه امور نهایت تعامل، مساعدت و همکاری با بدهکاران را داریم اما از یک ریال بیت المال نمی گذریم از این رو افرادی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند باید نسبت به پرداخت معوقات اقدام کنند.

در ادامه طالب نیا دیگر عضو شورای هماهنگی بانکهای استان نیز طی سخنانی با بیان اینکه بانکها به صورت جزیره ای عمل نمی کنند و اقدامات آنها به صورت متمرکز انجام می شود، گفت: بحث خروج منابع بانکی از استان بحث کهنه ای است که سالهاست مطرح می شود و هر بار نیز ما جواب می دهیم اما آنچه که مشهود و مشخص است اینکه بانکها جزیره ای عمل نمی کنند و پرداخت تسهیلات به صورت متمرکز انجام می شود.

وی از اقدام موثر بانکها حمایت کرد و گفت: بانکهای فارس بیشتر از آن درصدی که بر اساس سیاست های کلی تنظیم شده، تسهیلات پرداخت کرده اند.

طالب نیا اظهار داشت: تا پایان سال گذشته نسبت تسهیلات اعطایی به منابع استان 93 درصد بوده که این مهم نشان دهنده اجرایی شدن مصوبه سفر مقام معظم رهبری و سفر ریاست جمهوری در دور دوم به فارس است.

حامد عظیمی دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز طی سخنانی گفت: فارس از جمله استانهایی است که در بحث منابع و مصارف بهترین عملکرد را داشته که این مهم توسط بهمنی مدیر عامل بانک مرکزی ایران نیز تائید شده است.

وی قیمت تمام شده پول را در فارس بیشتر از استانهای دیگر دانست و متذکر شد: اگر امسال نتوانیم منابع بانکی استان را جذب کنیم خود به خود تسهیلات در استانهای دیگر پرداخت می شود و این مهم ناشی از متمرکز بودن سیستم بانکی است.

همچنین طباطبایی رییس بانک کشاورزی شعب فارس نیز گفت: برخی مسئولین اظهارنظرهای غیر کارشناسی می کنند چون به خاطر متمرکز بودن سیستم بانکی خروج منابع از فارس ممکن نیست.

وی همچنین اعلام آمادگی کرد که بانک کشاورزی در بحث فعالیت واحدهای کشاورزی، تبدیلی و... هر چه در توان دارد ارائه می کند.

طباطبایی در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات مربوط به کشاورزان خسارت دیده گفت: کشاورزان خسارت دیده ناشی از خشکسالی می توانند با مراجعه به بانک مشکلات خود را حل کنند زیرا ما برای هر مشکل راهکارهایی را تدوین کرده ایم که بی شک با ارائه این راهکارها مشکلات کشاورزان رفع می شود.