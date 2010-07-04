مجهزترین کارخانه تولید فرآورده های لبنی آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، عصر یکشنبه کارخانه تولید فرآورده های لبنی که در 28 هزار مترمربع زمین و سه هزار مترمربع زیربنا احداث و سالانه 13 هزار و 500 تن 20 نوع فرآورده لبنی را تولید و به بازار مصرف عرضه خواهد کرد، با حضور مسئولان محلی شهرستان خوی افتتاح شد.

کارخانه تولید فرآورده های لبنی خوی براساس آخرین استانداردها احداث و تجهیز شده است که با بهره برداری از آن تعداد واحدهای تولید فرآورده های لبنی خوی به چهار واحد و ظرفیت تولید این فرآورده ها در این شهرستان به بیش از 37 هزار تن در سال رسید.

کارخانه بسته بندی عسل در شهرک صنعتی خوی نیز با حضور مسئولان که در 700 مترمربع زمین و پانصد مترمربع زیربنا ساخته شده و سالانه 450 تن عسل مرغوب را بصورت استاندارد بسته بندی و به بازارهای داخل و خارج از کشور عرضه خواهد کرد افتتاح شد.

برای ساخت و تجهیز این واحدهای تولیدی و صنعتی نیز بیش از 40 میلیاردریال اعتبار هزینه و با بهره برداری از آنها برای چهل نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

