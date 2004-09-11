فرانسه حمله نيروهاي اسراييلي به مردم فلسطين ساكن نوار غزه را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، هارفي لادسو سخنگوي وزارت خارجه فرانسه با ابراز تاسف ونگراني از ادامه تهديدات اسراييل براي تبعيد عرفات، شديدا با اين تصميم اسراييل مخالفت كرد.

وي با اشاره به اظهارات ميشل بارنير وزيرامورخارجه فرانسه به هنگام سفرمنطقه اي به خاورميانه مبني بركنار گذاشتن عرفات غير ممكن است، درجمع خبرنگاران گفت: تهديد به تبعيد رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين بسيار نگران كننده است.

اين سخنگوبه نقل ازبارنيه گفت: نمي توان به سرنوشت، محبوبيت شخصي و جايگاه عرفات به عنوان رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درميان مردم فلسطين بي توجه بود .

لادسو سخنگوي دولت فرانسه باانقتاد ازاسراييل به دليل حمله به شهرغزه و به خاك و خون كشيدن مردم فلسطين گفت: دوراعمال خشونت آميز و تنش درسرزمين هاي اشغالي تشديد شده است



وي به رژيم صهيونيستي درمورد هرگونه مانع تراشي درماموريت كارمندان سازمان ملل متحد ومجازات غير نظاميان هشدار داد .

سخنگوي دولت فرانسه با محكوم كردن تشديد دورحملات نيروهاي اسراييلي به نوارغزه تاكيد كرد: اين حملات منجر به كشته شدن شماري از غير نظاميان ازجمله كودكان فلسطيني شد.

اين درحالي است كه نيروهاي اسراييل همچنان به عمليات گسترده خود درشمال نوارغزه ادامه مي دهند به طوري كه روزانه مناطق مختلف مسكوني اين شهر را به بهانه حضورفعالان فلسطيني به زير آتش سنگين توپخانه ويا راكت هواپيما قرار مي دهند .