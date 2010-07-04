افزایش آگاهی مردم درباره تولید فرش دستبافت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سعید لاهوتی عصر یکشنبه در بازدید معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی از توانمندی های واحدهای تولید فرش در اراک گفت: این تشکل با رویکرد فرهنگی به عنوان تنها تشکل فرهنگی فرش در کشور از نیمه دوم سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: با توجه به رویکرد فرهنگی مذکور، انجمن فرش در نظر دارد تا اولین گام‌های خود را در راستای ارتقای سطح سواد مردم استان در زمینه فرش دستباف برداشته و به طرق مختلف از جمله تهیه بروشور و کتابچه‌های آموزشی مزایای اقتصادی و پزشکی و نحوه استفاده و نگهداری از این کالای گرانبها و ویژگی‌های منحصر به فرد فرش دستباف را نسبت به فرش ماشینی برای مردم تبیین کرده و اقبال مردم به خرید و استفاده از فرش دستباف را افزایش دهد.



لاهوتی همچنین با بیان اینکه انجمن در راستای تحقق اهداف اطلاع رسانی خود اقدام به ایجاد سایت کرده است، از راه‌اندازی بانک اطلاعات فرش دستباف استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به عدم وجود مرجع کاملی از اطلاعات فرش استان، این بانک با همکاری جامعه فرش استان و به همت اعضای این انجمن که همگی از فارغ التحصیلان این رشته هستند ایجاد شده و برای استفاده سازمان‌های مرتبط، محققین و دانشجویان بر روی سایت انجمن قرار خواهد گرفت.



وی بر رویکرد آموزشی و تولیدی این انجمن نیز تاکید کرد و با بیان اینکه تعاملاتی در زمینه همکاری ‌های آموزشی با سازمان‌های مختلف صورت گرفته است تصریح کرد: این انجمن می‌تواند با استفاده از توانایی و پتانسیل قابل توجه اعضای خود، خدمات مختلفی را به جامعه فرش استان ارایه دهد که از آن جمله می‌توان به بازاریابی و سلیقه یابی فرش دستباف و همکاری با تولیدکنندگان و تجار در این زمینه اشاره کرد.