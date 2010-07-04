  1. استانها
افزایش آگاهی مردم درباره تولید فرش دستبافت ضروری است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره انجمن حامیان فرش استان مرکزی گفت: برای رونق فروش فرش دستبافت در استان مرکزی باید با برنامه ریزی نسبت به افزایش آگاهی مردم در زمینه مزایای استفاده از این نوع فرش به جای فرش ماشینی اقدام جدی صورت یرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سعید لاهوتی عصر یکشنبه در بازدید معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی از توانمندی های واحدهای تولید فرش در اراک گفت: این تشکل با رویکرد فرهنگی به عنوان تنها تشکل فرهنگی فرش در کشور از نیمه دوم سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: با توجه به رویکرد فرهنگی مذکور، انجمن فرش در نظر دارد تا اولین گام‌های خود را در راستای ارتقای سطح سواد مردم استان در زمینه فرش دستباف برداشته و به طرق مختلف از جمله تهیه بروشور و کتابچه‌های آموزشی مزایای اقتصادی و پزشکی و نحوه استفاده و نگهداری از این کالای گرانبها و ویژگی‌های منحصر به فرد فرش دستباف را نسبت به فرش ماشینی برای مردم تبیین کرده و اقبال مردم به خرید و استفاده از فرش دستباف را افزایش دهد.

لاهوتی همچنین با بیان اینکه انجمن در راستای تحقق اهداف اطلاع رسانی خود اقدام به ایجاد سایت کرده است، از راه‌اندازی بانک اطلاعات فرش دستباف استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به عدم وجود مرجع کاملی از اطلاعات فرش استان، این بانک با همکاری جامعه فرش استان و به همت اعضای این انجمن که همگی از فارغ التحصیلان این رشته هستند ایجاد شده و برای استفاده سازمان‌های مرتبط، محققین و دانشجویان بر روی سایت انجمن قرار خواهد گرفت.

وی بر رویکرد آموزشی و تولیدی این انجمن نیز تاکید کرد و با بیان اینکه تعاملاتی در زمینه همکاری ‌های آموزشی با سازمان‌های مختلف صورت گرفته است تصریح کرد: این انجمن می‌تواند با استفاده از توانایی و پتانسیل قابل توجه اعضای خود، خدمات مختلفی را به جامعه فرش استان ارایه دهد که از آن جمله می‌توان به بازاریابی و سلیقه یابی فرش دستباف و همکاری با تولیدکنندگان و تجار در این زمینه اشاره کرد.

معاون برنامه ریزی استاناری مرکزی نیز گفت: برای دستیابی به نتیجه قابل توجه در کارکرد انجمن حامیان فرهنگی فرش استان باید افق کاری درازمدت تعیین شود.

وی با بیان اینکه باید برنامه ‌ریزی مناسب و کارآمدی در این زمینه صورت گیرد اظهار کرد: تعیین برنامه ‌های زمانبندی شده کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این زمینه و تعریف پروژه ‌های مختلف در این ابعاد زمانی از جمله اقداماتی است که انجام آنها در راستای دستیابی به اهداف انجمن ضروری است.

عاشوری عدم امکان رقابت فرش استان در بازارهای مختلف را از جمله مشکلات مبتلابه این صنعت دانست و گفت: برخی اقدامات همچون احیای صنعت فرش زمانبر بوده و در زمره برنامه های بلند مدت قرار می ‌گیرد.

وی با بیان این مطلب که برای دستیابی به اهداف بلندمدت نیاز به انجام کار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حمایتی داریم افزود: در حال حاضر بخشی از فارغ التحصیلان این استان را دانش آموختگان هنرصنعت فرش تشکیل می‌دهند که باید به بازار کار در رشته تخصصی خود وارد شوند و اطلاعات و دانش خود را در زمینه احیای این صنعت با ارزش به کار گیرند.

عاشوری بر لزوم ارائه امکانات و تسهیلات و هدایت این افراد در مسیر تولید تاکید کرد و گفت: این هدایت باید به شکلی صورت گیرد که تولیدات این افراد به خوبی در بازار عرضه شده و مشکلی از بابت فروش محصولات برای آنها وجود نداشته باشد.

