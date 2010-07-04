  1. ورزش
۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

حضور "فابرگاس" در دیدار با آلمان در پرده ابهام

حضور "فابرگاس" در دیدار با آلمان در پرده ابهام

سسک فابرگاس در پایان دیدار بامداد امروز یکشنبه مقابل پاراگوئه در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2010 از ناحیه شانه دچار آسیب دیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن میانی تیم فوتبال آرسنال در برخورد با خوستو ویار، دروازه بان پاراگوئه، از ناحیه شانه راست دچار صدمه دیدگی شد و حضور او در دیدار مقابل آلمان در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

بر پایه گزارش آ اس، فابرگاس روز دوشنبه مورد آزمایش پزشکی قرار خواهد گرفت تا پزشکان تیم فوتبال اسپانیا از میزان مصدومیت وی با اطلاع شوند.

فابرگاس در این خصوص گفت: امیدوارم مشکلم جدی نباشد. می خواهم در دیدار نیمه نهایی مقابل آلمان بازی کنم. من این بازی را با هیچ چیز در دنیا عوض نمی کنم.

