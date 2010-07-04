حضور "فابرگاس" در دیدار با آلمان در پرده ابهام

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن میانی تیم فوتبال آرسنال در برخورد با خوستو ویار، دروازه بان پاراگوئه، از ناحیه شانه راست دچار صدمه دیدگی شد و حضور او در دیدار مقابل آلمان در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

بر پایه گزارش آ اس، فابرگاس روز دوشنبه مورد آزمایش پزشکی قرار خواهد گرفت تا پزشکان تیم فوتبال اسپانیا از میزان مصدومیت وی با اطلاع شوند.

فابرگاس در این خصوص گفت: امیدوارم مشکلم جدی نباشد. می خواهم در دیدار نیمه نهایی مقابل آلمان بازی کنم. من این بازی را با هیچ چیز در دنیا عوض نمی کنم.