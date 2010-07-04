بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون شوراها

سید محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: این طرح در راستای اجرای اصل 8 قانون اساسی ارائه شد که پیش از این کلیات آن به تصویب مجلس رسیده بود و بحث جزئیات آن امروز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین با اعلام این خبر که برخی از اعضای کمیسیون هفته آینده برای دریافت نظر برخی از علما درباره این طرح به قم سفر خواهند کرد گفت: بعد از سی سال در صدد اقامه این اصل مهم اسلامی هستیم لذا باید تمامی جوانب را مد نظر قرار داده و نظر حوزه های علمیه و مسئولین مربوطه در این زمینه را دریافت کنیم.

ابطحی در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح ارتباطی با بحث حجاب و عفاف نیز دارد افزود: این طرح فراگیرتر از این مباحث بوده ولی در مصادیق مد نظر آن نیز بی حجابی نیز به عنوان منکرات شناخته می شود.

وی با تاکید بر اینکه ما باید بحث امر به معروف و نهی از منکر را سازماندهی کنیم ادامه داد: باید عده ای را برای این امر به صورت مشخص آموزش داده و از آنان برای اجرای این فریضه مهم پشتیبانی لازم صورت بگیرد.