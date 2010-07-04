کشف 13 تن تخم مرغ غیر مجاز در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین با حضور کارشانسان بهداشت شبکه دامپزشکی شهرستان آبیک محل نگهداری بیش از 13 تن تخم مرغ غیر مجاز پلمب شد.

مرتضی یعقوبی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان آبیک گفت: با توجه به شناسایی محل غیر مجاز نگهداری یک محموله 13 تنی تخم مرغ خوراکی توسط اکیپ نظارت این شبکه واقع در شهرک صنعتی کاسپین، کارشناسان این شبکه با هماهنگی با دادستان شهرستان آبیک نسبت به توقیف محموله و ارسال آن به آزمایشگاه و همچنین پلمب محل مزبور تا اعلام نتیجه آزمایشگاه اقدام کردند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به سالم بودن مواد غذایی از مردم خواست ضمن توجه به مشخصات بهداشتی محصولات غذای در صورت مشاهده مواد ناسالم و غیر مجاز مراتب را در اسرع وقت به شبکه های دامپزشکی و یا بهداشت محیط شهرستانها اطلاع دهند.





