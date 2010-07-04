  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۱

کشف 13 تن تخم مرغ غیر مجاز در قزوین

کشف 13 تن تخم مرغ غیر مجاز در قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: با تلاش ماموران دامپزشکی استان قزوین محل نگهداری غیر مجاز 13 تن تخم‌ مرغ در شهرستان آبیک از توابع قزوین شناسایی و پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین با حضور کارشانسان بهداشت شبکه دامپزشکی شهرستان آبیک محل نگهداری بیش از 13 تن تخم مرغ غیر مجاز پلمب شد.

مرتضی یعقوبی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان آبیک گفت: با توجه به شناسایی محل غیر مجاز نگهداری یک محموله 13 تنی تخم مرغ خوراکی توسط اکیپ نظارت این شبکه واقع در شهرک صنعتی کاسپین، کارشناسان این شبکه با هماهنگی با دادستان شهرستان آبیک نسبت به توقیف محموله  و ارسال آن به آزمایشگاه و همچنین پلمب محل مزبور تا اعلام نتیجه آزمایشگاه اقدام کردند.
 
وی با اشاره به ضرورت توجه به سالم بودن مواد غذایی از مردم خواست ضمن توجه به مشخصات بهداشتی محصولات غذای در صورت مشاهده مواد ناسالم و غیر مجاز مراتب را در اسرع وقت به شبکه های دامپزشکی و یا بهداشت محیط شهرستانها اطلاع دهند.
 

 
کد خبر 1112100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها