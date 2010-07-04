نادریان و طالبی به دیدار پایانی راه پیدا کردند/ امید به کسب نایب قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات آخرین روز از یازدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی دانشجویان جهان که در اسپانیا جریان دارد نمایندگان اوزان سوم و ششم تیم اعزامی ایران با رسیدن به بازی نهایی برای کسب مدال طلا مبارزه می کنند.

رضا نادریان تکواندوکار المپیکی تیم دانشجویان که نایب قهرمان سال 2009 جهان است در وزن سوم ابتدا "داود ایزا" از انگلستان را شکست داد و سپس در یک دیدار سخت "کم الوگنیان" از ترکیه را 6 بر4 از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله قهرمان دوره مقابل "رافیک زوهاری" از هلند در یک مبارزه برتر 5 بر صفر به پیروزی دست یافت و راهی فینال این وزن شد. نادریان برای تصاحب مدال طلا باید با "کیم هیون جونگ" از کره جنوبی دیدار کند.

روح الله طالبی در وزن ششم که با برتری مقابل "سردار آکین" از ترکیه، "کیم مین" از کره جنوبی و "تات بلازس" از مجارستان به نیمه نهایی رسیده بود در این مرحله "فرناندو ریوس" از اسپانیا را 7 بر2 شکست داد و به دیدار پایانی راه یافت. وی نیز برای کسب مدال طلا باید با "ایوب انادیری" از هلند مبارزه کند.

تیم تکواندو دانشجویان ایران که عنوان قهرمانی دوره قبل را در اختیار دارد تلاش دارد حداقل عنوان نایب قهرمانی یازدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی دانشجوان جهان که تا ساعاتی دیگر به پایان می رسد را به خود اختصاص دهد.