آمریکا در روند تشکیل دولت عراق دخالت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النهرین عراق، پس از اینکه عراقی ها نتوانستند درباره تشکیل دولت جدید در کشورشان به توافق راهبردی دست پیدا کنند "جوزف بایدن" به همراه هیئتی از کنگره آمریکا رهسپار این کشور شده است. دراین میان کردها نگرانند که توافقی صورت گیرد که به ضرر آنها تمام شود و به عبارتی حقوق آنها به مزایده گذاشته شود. این ترس در اظهارات یک شخصیت کرد به خوبی آشکار است.

"نجیب عبدالله" رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان عراق با اشاره به سفر جوزف بایدن معاون اول رئیس جمهور آمریکا به کشورش بر حقوق مسلم کردها درروند سیاسی عراق تاکید کرد.

وی افزود : کردها با فشارهای آمریکا بار دیگر دردقیقه پایانی از حقوق خود دست نمی کشند بویژه که در این زمینه تجربه ناخوشایندی دارند.

عبدالله با اشاره به موضوع تصویب قانون انتخابات که به زعم وی به زیان کردها تمام شد آنرا تجربه بد کردها دانست.

رئیس اتحاد اسلامی کردستان، کردها را متضرر بزرگ در زمینه قانون انتخابات توصیف کرد.

این مقام کرد به فشارهای فزاینده آمریکا به همه گروههای عراقی اشاره کرد وپیشنهاد داد که کردها صبور باشند وبه فشارها تن ندهند.

وی خاطرنشان کرد: درمرحله کنونی ائتلاف کردستان ابزارهای جدیدی دراختیار دارد وتصمیم نهایی درباره چگونگی مشارکت درحکومت عراق از جانب پارلمان کردستان صورت می گیرد.

همچنین مقتدی صدر رئیس جریان صدر با محکوم کردن دخالتهای آمریکا در روند تشکیل دولت عراق، به نوری المالکی و ایاد علاوی رهبران دولت قانون و العراقیه نصیحت کرد که در راستای اهداف ومنافع آمریکا حرکت نکنند.

وی لزوم در نظر گرفتن منافع عراق توسط نامزدهای پست نخست وزیری را مورد تاکید قرار داد و افزود که نباید مفسده ای دراین باره صورت گیرد.

مقتدی صدر ازپارلمان خواست شخصی را معرفی کند که دیکتاتور، حزب گرا، طرفدار آمریکا، بعثی و دشمن عراق نباشد.

با گذشت چند ماه از انتخابات پارلمانی درعراق هنوز گروههای سیاسی این کشور نتوانسته اند به توافقی در این باره دست یایند دیروز بایدن به طور غیر منتطره وارد این کشور شد.