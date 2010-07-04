دادگاه تجدیدنظر محکومیت داود سلیمانی را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی را به استناد مواد 610‏‎ ‎و 500 ‏قانون مجازات اسلامی به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و‎ ‎مطبوعات محکوم کرده ‏بود‎.‎

دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصره‌های 2 و 4 از‏‎ ‎ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب تهران، 6 سال حبس وی را‏‎ ‎جمعا به سه سال کاهش داد‏‎.‎

بر اساس این گزارش همچنین عباس جعفری دولت‌آبادی،‎ ‎دادستان تهران روز یکشنبه با مرخصی "سید ‏مسعود لواسانی" و "حسین باستانی‌نژاد" و‎ ‎تمدید مرخصی "فتاح سبحانی" موافقت کرد‎.‎

دادستانی تهران اضافه کرد: به دستور دادستان، مادر‎ "‎اعظم ویسمه" نیز روز یکشنبه با دخترش در زندان ‏ملاقات کرد.‏