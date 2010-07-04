دادگاه تجدیدنظر محکومیت داود سلیمانی را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی را به استناد مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامی به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم کرده بود.
دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصرههای 2 و 4 از ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، 6 سال حبس وی را جمعا به سه سال کاهش داد.
بر اساس این گزارش همچنین عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران روز یکشنبه با مرخصی "سید مسعود لواسانی" و "حسین باستانینژاد" و تمدید مرخصی "فتاح سبحانی" موافقت کرد.
دادستانی تهران اضافه کرد: به دستور دادستان، مادر "اعظم ویسمه" نیز روز یکشنبه با دخترش در زندان ملاقات کرد.
نظر شما