فروشگاه رفاه ساری 12 میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: جمعه هفته گذشته به علت اینکه فروشگاه رفاه ساری نسبت به پرداخت بدهی خود به شهرداری هیچ اقدامی نکره بود، شهرداری اقدام به دیوارکشی به ارتفاع یک متر و 80 سانتیمتر در مقابل در اصلی این فروشگاه کرد.

وی افزود: این دیوار با حضور مامور کلانتری تخریب شد و در این زمینه شکایت خود را به دادگاه نظامی اعلام خواهیم کرد چراکه اگرچه شهرداری در این زمینه تخلف کرده اما مسئول رسیدگی به جرم ، مامور کلانتری نبوده است.

حجازی تصریح کرد: این اقدام از سوی مامور کلانتری 1 ساری در حالی صورت گرفت که شهرداری اقدام به نصب پارچه در روی در فروشگاه رفاه مبنی بر متخلف بودن این واحد کرده بود.

شهردار ساری در پی اعتراض برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر گزارش عمل مالکان فروشگاه رفاه به مراجع بالاتر خاطرنشان کرد: نماینده استانداری عضو کمیسیون ماده 77 و ماده 100 است و در راستای اجرای این مسئله همکاری لازم را با شهرداری ندارد ضمن آنکه دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری نیز در استانداری متمرکز است و از آن ناحیه اعلام می شود که در این خصوص همکاری نکنید.

حجازی در رابطه با وضعیت لایروبی نهرها و جوی ها و ارائه گزارش از سرویسهای بهداشتی در سطح شهر گفت: در زمینه لایروبی ها نواقصی وجود دارد که در صدد برطرف کردن آن هستیم و در خصوص سرویس های بهداشتی هرچند که شاید ارائه خدمات مقداری با مشکل مواجه است اما سرویس های بهداشتی در پارکها فعال هستند.

وی با اشاره به بدهی چهار میلیارد تومانی شهرداری به شورای عمران یادآور شد: بدهی های شهرداری به سازمان عمران به علت تعدد پروژه هاست و وضعیت آسفالت نیز از دغدغه های شهرداری است که عدم وجود نقدینگی و بالا رفتن قیمت قیر از 80 تومان به 460 تومان باعث عقب افتادن رسیدگی به پوشش آسفالت در سطح شهر شده است.