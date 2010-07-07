وضعیت کاروان ایران برای حضور در گوانگژو مشخص نیست/ عقب نیستیم!

اصغر رحیمی که با خبرنگار مهر گفتگو می‎کرد با تاکید بر اینکه برای معرفی ورزشکاران اعزامی به بازی‎های آسیایی چین هیچ حداقل و حداکثری لحاظ نشده است، اظهار داشت: البته مدت‎ها پیش فهرست اولیه کاروان ایران که در برگیرنده تعداد زیادی ورزشکار از رشته‏های مختلف بود به مسئولان برگزار کننده این دوره از بازی‏ها اعلام شد. اما برای معرفی نفرات نهایی فقط تا آخر شهریورماه فرصت داریم.

وی تاکید کرد که ترکیب نهایی کاروان ایران برای سفر به چین باید از میان همان نفرات اولیه معرفی شده و با ریزش تدریجی آنها انتخاب شود مگر در موارد خیلی استثنا که البته برگزارکنندگان مسابقات هم باید با آن موافقت کنند.

دبیر ستاد برگزاری بازی‏های آسیایی 2010 تصریح کرد: حضور در برخی رشته‎های سنتی مانند تکواندو، کاراته و کشتی که شانس مدال آوری هم دارند تصویب شده است. انتخاب ورزشکاران این رشته‏ها برعهده مسئولان آنهاست. برعکس رشته‎هایی مانند شنا و دوومیدانی که ورزشکاران‌شان باید رکورد ورودی مورد نظر ما را کسب کنند تا سهمیه بگیرند.

رحیمی اوضاع کلی تیم‎ها و رشته‏هایی که برای آسیایی شدن آماده می‏شوند را قابل قبول توصیف کرد و اظهار داشت: شرایط به خصوص نسبت به 2 ماه پیش ثبات بهتری گرفته است. پیش از این تغییر و تحول فدراسیون‎ها موجب تزلزل خیلی از ورزشکاران و تیم‎ها شده بود اما امروز از آن شرایط نامناسب فاصله زیادی گرفته‏ایم.

وی ضمن بیان اینکه ستاد برگزاری بازی‎های آسیایی مراحل پشت میزنشینی و برگزاری جلسات را پشت سر گذاشته است به برنامه‎های درحال اجرای این ستاد اشاره کرد و یادآورشد: امروز زمان آن است که از اردوها سرکشی کرده و نتایج بازدیدها را در قالب گزارش و به منظور شناخت کمبودها بررسی کنیم. کمیته نظارت و تحلیل فنی ستاد به همین منظور فعال‎تر از قبل شده است.

با وجود اینکه بودجه ویژه کمیته ملی المپیک برای حضور در بازی‏های آسیایی با تاخیر و البته نه به طور کامل در اختیارمان قرار گرفت، ستاد برگزاری این بازی‌ها در هیچ مرحله و بخشی عقب نمانده است.

دبیر ستاد برگزاری بازی‌های آسیایی چین با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: تازه نیمی از بودجه مصوب را دریافت کرده‏ایم. تا پیش از این بودجه پیش می‏رفتیم اما همه کارها در ستاد روال عادی خود را طی می‌کند. با این حال منتظر بودجه هستیم تا با اطمینان و قوت قلب بیشتر کارها را پیگیری کنیم.

رحیمی از دریافت حداقل 8 - 7 گزارش مربوط به تیم‌ها و فدراسیون‌های مختلف در طول هر هفته خبر داد و گفت: هر هفته این قبیل گزارش‌ها را بررسی می‌کنیم. ضمن اینکه با ناظران فدراسیون‌های مختلف هم به صورت مجزا نشست داریم.

دبیر ستاد برگزاری بازی‏های آسیایی که خود ناظر فدراسیون تکواندو در کمیته ملی المپیک نیز است، در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: فدراسیون‎ها و تیم‎های ما برای حضور در چین نسبت به 2 ماه گشته روند رو به رشدی داشته‎اند. هر چند که در دیگر کشورها پروسه‎های 4 یا 8 ساله برای یک رویداد در نظر گرفته می‏شود. با این همه امیدواریم که کاروان ایران امسال نسبت به بازی‎های قطر که 48 مدال گرفتیم، وضعیت بهتری داشته باشد.