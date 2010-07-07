وضعیت کاروان ایران برای حضور در گوانگژو مشخص نیست/ عقب نیستیم!

اصغر رحیمی که با خبرنگار مهر گفتگو میکرد با تاکید بر اینکه برای معرفی ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی چین هیچ حداقل و حداکثری لحاظ نشده است، اظهار داشت: البته مدتها پیش فهرست اولیه کاروان ایران که در برگیرنده تعداد زیادی ورزشکار از رشتههای مختلف بود به مسئولان برگزار کننده این دوره از بازیها اعلام شد. اما برای معرفی نفرات نهایی فقط تا آخر شهریورماه فرصت داریم.
وی تاکید کرد که ترکیب نهایی کاروان ایران برای سفر به چین باید از میان همان نفرات اولیه معرفی شده و با ریزش تدریجی آنها انتخاب شود مگر در موارد خیلی استثنا که البته برگزارکنندگان مسابقات هم باید با آن موافقت کنند.
دبیر ستاد برگزاری بازیهای آسیایی 2010 تصریح کرد: حضور در برخی رشتههای سنتی مانند تکواندو، کاراته و کشتی که شانس مدال آوری هم دارند تصویب شده است. انتخاب ورزشکاران این رشتهها برعهده مسئولان آنهاست. برعکس رشتههایی مانند شنا و دوومیدانی که ورزشکارانشان باید رکورد ورودی مورد نظر ما را کسب کنند تا سهمیه بگیرند.
رحیمی اوضاع کلی تیمها و رشتههایی که برای آسیایی شدن آماده میشوند را قابل قبول توصیف کرد و اظهار داشت: شرایط به خصوص نسبت به 2 ماه پیش ثبات بهتری گرفته است. پیش از این تغییر و تحول فدراسیونها موجب تزلزل خیلی از ورزشکاران و تیمها شده بود اما امروز از آن شرایط نامناسب فاصله زیادی گرفتهایم.
وی ضمن بیان اینکه ستاد برگزاری بازیهای آسیایی مراحل پشت میزنشینی و برگزاری جلسات را پشت سر گذاشته است به برنامههای درحال اجرای این ستاد اشاره کرد و یادآورشد: امروز زمان آن است که از اردوها سرکشی کرده و نتایج بازدیدها را در قالب گزارش و به منظور شناخت کمبودها بررسی کنیم. کمیته نظارت و تحلیل فنی ستاد به همین منظور فعالتر از قبل شده است.
با وجود اینکه بودجه ویژه کمیته ملی المپیک برای حضور در بازیهای آسیایی با تاخیر و البته نه به طور کامل در اختیارمان قرار گرفت، ستاد برگزاری این بازیها در هیچ مرحله و بخشی عقب نمانده است.
دبیر ستاد برگزاری بازیهای آسیایی چین با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: تازه نیمی از بودجه مصوب را دریافت کردهایم. تا پیش از این بودجه پیش میرفتیم اما همه کارها در ستاد روال عادی خود را طی میکند. با این حال منتظر بودجه هستیم تا با اطمینان و قوت قلب بیشتر کارها را پیگیری کنیم.
رحیمی از دریافت حداقل 8 - 7 گزارش مربوط به تیمها و فدراسیونهای مختلف در طول هر هفته خبر داد و گفت: هر هفته این قبیل گزارشها را بررسی میکنیم. ضمن اینکه با ناظران فدراسیونهای مختلف هم به صورت مجزا نشست داریم.
دبیر ستاد برگزاری بازیهای آسیایی که خود ناظر فدراسیون تکواندو در کمیته ملی المپیک نیز است، در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: فدراسیونها و تیمهای ما برای حضور در چین نسبت به 2 ماه گشته روند رو به رشدی داشتهاند. هر چند که در دیگر کشورها پروسههای 4 یا 8 ساله برای یک رویداد در نظر گرفته میشود. با این همه امیدواریم که کاروان ایران امسال نسبت به بازیهای قطر که 48 مدال گرفتیم، وضعیت بهتری داشته باشد.
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