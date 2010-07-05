نسخه انگلیسی "داستانهای شهر جنگی" در ایران منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه انگلیسی این اثر در کنار هفت داستان نسخه فارسی، آخرین داستان کوتاه احمدزاده با عنوان "ننه" را نیز در خود جای داده است و با هشت داستان منتشر می شود.

نسخه انگلیسی این اثر پیش از این به کوشش اسپراکمن در آمریکا ترجمه شده و از سوی انتشارات مزدا در این کشور منتشر شده است.

انتشار نسخه انگلیسی این اثر در ایران به منظور دسترسی مخاطبان علاقمند به مطالعه نسخه انگلیسی زبان این کتاب انجام و به زودی روانه بازار نشر می‌شود.

ترجمه و ویراستاری این اثر نیز برعهده اسپراکمن بوده و این اثر هم‌ا کنون در مرحله صفحه‌ آرایی است که در آینده نزدیک در بازار نشر عرضه خواهد شد.

داستانهای شهر جنگی مجموعه هفت داستان است که داستان "پر عقاب" آن سال گذشته در آمریکا به انگلیسی ترجمه و برای مردم صلح‌طلب ارسال شد.

این داستان که درباره حصر آبادان است همزمان با محاصره غزه منتشر شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت و نوام چامسکی از این کتاب تقدیر کرد.

داستان دیگری از این مجموعه با عنوان "نامه‌ای به خانواده سعد" نیز دو سال پیش به زبان عربی ترجمه شد و در سایت عرب زبان ایلاف قرار گرفت که مورد استقبال واقع شد.

کریستوف بالایی نیز این مجموعه داستان را به زبان فرانسه ترجمه کرده که به زودی در این کشور منتشر می شود.