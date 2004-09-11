سه سال پس از حوادث 11 سپتامبر جهان ناامن تر از هر زماني شده است

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه عكاظ عربستان به مناسبت سومين سالگرد حادثه 11 سپتامبر در آمريكا به نقل از تحليلگران عرب تصريح كرد: جهان امروز با گذشت سه سال از اين حادثه نا امن تر از هر زماني شده است كه روند تاريخ را تغيير داد به گونه اي كه پس از آن بيشتر در معرض جنايت و عمليات تروريستي قرار گرفت در زماني كه معيارها در روابط بين الملل اختلاف پيدا كرده است .



جهان پس از گذشت سه سال از حادثه 11 سپتامبر كه آمريكا و جهان را تكان داد و به جنگ خيلي شديد و تمام عيار عليه تروريسم و در نتيجه منجر به تغييرات در نقشه سياسي جهان شد، آيا گسترش اين جنگ را در سايه تصميم دولت آمريكا به گسترش كشورهاي محور شرارت بايد پيش بيني كرد.



كشورهاي عربي واسلامي چگونه مي توانند با مخاطرات اين جنگ مقابله كنند بويژه اينكه برخي تلاش مي كنند با دروغ ميان اسلام و تروريسم ارتباط ايجاد كنند .



منح الصلح انديشمند لبناني گفت : منافع قدرت ها و جريان هاي بزرگي در جهان در تداوم حمله به اسلام و اعراب و گرايش آزاديخواهانه و پيشرفت و غصب حقوق درجهان اسلام به طور كلي است واين جريان ها به عبارتي دقيق تر با اسلام به بهانه افراطي گري هميشه درگير خواهند بود گويي افراطي گري مختص به اسلام است و در مسيحيت و يهوديت وجود ندارد.



عبدالهادي محفوظ ديگر تحليلگر روزنامه عكاظ گفت : جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به صراحت چند روز پيش گفت، جنگ عليه تروريسم همچنان ادامه خواهد يافت، بوش تداوم اين جنگ را به بهانه جلوگيري از رسيدن تروريسم به داخل آمريكا توجيه كرد.



به گفته وي بوش جنگ بر ضد تروريسم را يكي از برگ هاي برنده خود براي راهيابي مجدد به كاخ سفيد در نظر گرفته است، اما مشكل اين است كه دولت بوش خود را در منطقه خاورميانه با اشغال عراق گرفتار كرد و در روياي امپراطوري آمريكا غرق شد.



وي ابراز عقيده كرد: اما سياستي كه بوش پس از 11 سپتامبر درپيش گرفت، خود باعث ظهور تروريسمي شد كه براي ريشه كن كردن آن تلاش مي كرد، يعني سياست هاي آمريكا مسئول واقعي گسترش پديده تروريسم است زيرا باعث شد كه ايدئولوژي با منافع آمريكا آميخته و ادغام شود.



اين كارشناس تصريح كرد: آمريكا خواست بر روي نفت عراق و بر تمام منطقه سلطه پيدا كند تا آن را خدمت به منافع خود و منافع اسرائيل بكاربندد، زيرا نومحافظه كاران حاكم در آمريكا امروزمنافع اسرائيل را بر هر چيز ديگر ترجيح مي دهند با توجه به اينكه اعراب و مسلمانان اولين كساني بودند كه حوادث 11 سپتامبر را محكوم كردند .



اين تحليلگر پيش بيني كرد كه آمريكا نمي تواند جنگ دوم خود را در عراق با پيروزي پشت سرگذارد حوادث امروز عراق شاهدي بر اين مدعا است ، در نتيجه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا بايد در تمام سياست هاي خارجي خود در عراق تجديد نظر كند زيرا بايد اين حقيقت را درك كند كه انديشه برپايي امپراطوري آمريكايي غير ممكن است .



محفوظ به اين اشاره كرد كه آهنگ جنگ بر ضد تروريسم و روند آن به سرنوشت انتخابات آمريكايي وابسته است، در صورت راهيابي كري به كاخ سفيد نومحافظه كاران از كاخ سفيد و در نتيجه از كاخ سفيد دور خواهند شد و در نتيجه تمام سياست هاي تغيير خواهد يافت، اما در صورت ابقاي بوش او تلاش خواهد كرد در سياست هايش پس از درس فراموش نشدني كه در عراق گرفت تجديد نظر كند، تصور نمي كنم كه كشورهاي جديدي به محور شرارت يا محور خير اضافه شود، بلكه پيش بيني مي كنم كه از محور شرارت كاسته شود و بوش در سياست هايش تجديد نظر خواهد كرد.



سيد مرعي كاشناس استراتژيك در موسسه الاهرام گفت : حوادث 11 سپتامبر پيامدهاي منفي بر منطقه خاورميانه گذاشت تا جائي عراق به اشغال آمريكا درآمد و جهان عرب متهم به حمايت از تروريسم شد، لذا درخواست هاي آمريكا و اروپا به تحقق اصلاحات سياسي و دمكراسي در منطقه آغاز شد.



وي تاكيد كرد: اين حوادث به نفع اسرائيل تمام شد، جنگ آمريكا بر ضد عراق، اين كشور را مركز ثقل جهان عرب دور كرد و جبهه عربي آسيايي را بدون دژدفاعي در برابر اسرائيل قرار داد.



به گفته اين كارشناس ، اسرائيل در ربط دادن ميان مقاومت فلسطين و بين تروريسم موفق عمل كرد و آمريكا را متقاعد كرد آنچه عليه حماس و جهاد بر ضد اشغالگران اسرائيلي انجام مي دهند مشابه آنچه اسامه بن لادن انجام مي دهد، اقدام تروريستي است.

سرلشگر دكتر وجيه عفيفي رئيس مركز تحقيقات عربي خاورميانه گفت : آنچه پس از حوادث 11 سپتامبر روي داد، از قبل برنامه ريزي شده بود زيرا سخن از برخورد تمدن ها كه ساموئل هانتينگتون و برنارد لوئيس از آن سخن گفتند پيش از حوادث 11 سپتامبر بود و وقوع اين حوادث فرصتي فراروي راستگرايان آمريكايي براي صعود واجراي نقشه هايشان در سلطه و سيطره بر جهان بوجود آورد.



به گفته وي، آمريكا مي خواهد بر منطقه سلطه پيدا كند، لذا پيش از جنگ بر عراق اين نقشه را طراحي كرد.



اين كارشناس تاكيد كرد: آمريكا ازعراق خارج نخواهد شد و به فشارهايش بر ايران و سوريه ادامه خواهد داد و در دارفور نيز دخالت مي كند و هدف از تمام اين مسائل محاصره جهان اسلام از هر سوي است.

