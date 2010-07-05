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۱۴ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۴

هافبک تیم ملی کره‌جنوبی به تیم فوتبال الشباب عربستان پیوست

هافبک تیم ملی کره‌جنوبی به تیم فوتبال الشباب عربستان پیوست

تیم فوتبال الشباب عربستان با جذب "کیم نام ایل" کره‌ای پیش از آغاز دیدارهای مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا خط هافبک خود را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، کیم نام ایل 33 ساله که از جام جهانی 2002 به عضویت تیم ملی کره جنوبی درآمده است در هر سه بازی گروهی جام جهانی 2010 به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفت.

او پیش از این در باشگاه "تام تامسک" روسیه بازی می کرد و با مبلغ 400 هزار دلار دومین بازیکن کره جنوبی در لیگ عربستان شد. لی یونگ پیو که در الهلال بازی می کرد اولین بازیکن کره‌ای در لیگ فوتبال عربستان بود. او با پیراهن الشباب در مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا با جئونبوک موتورز روبه‌رو خواهد شد.
 
کیم که 96 بازی ملی دارد تاکنون در لیگ‌های ژاپن، هلند، کره جنوبی و روسیه بازی کرده است.
کد مطلب 1112260

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