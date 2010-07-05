به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، کیم نام ایل 33 ساله که از جام جهانی 2002 به عضویت تیم ملی کره جنوبی درآمده است در هر سه بازی گروهی جام جهانی 2010 به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفت.

او پیش از این در باشگاه "تام تامسک" روسیه بازی می کرد و با مبلغ 400 هزار دلار دومین بازیکن کره جنوبی در لیگ عربستان شد. لی یونگ پیو که در الهلال بازی می کرد اولین بازیکن کره‌ای در لیگ فوتبال عربستان بود. او با پیراهن الشباب در مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا با جئونبوک موتورز روبه‌رو خواهد شد.