مردم روستاهای تبریز از محرومیت رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی شامگاه یکشنبه در جمع اهالی روستای چاوان با تاکید بر ضرورت خدمات رسانی به روستا ها و مناطق محروم خواستار حل مشکلات زمین های زراعی روستاییان شد و افزود: منابع طبیعی به جای حل مشکلات روستائیان و ایجاد فرصت برای آنها، با مانع تراشی نمک بر زخم روستاییان زحمتکش نپاشد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از تصرف زمینهای زراعی روستائیان اطراف تبریز، خواستار رفع مشکلات و ایجاد آرامش خاطر برای روستاییان شد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس همچنین در جمع اهالی روستای چاوان با تاکید بر ضرورت توجه شهرداری منطقه 9 به توسعه و آبادانی گفت: شهرداری همچنان که به مناطق مرفه تبریز خدمات می دهد باید با همان نگاه به روستا های تحت حوزه استحفاظی خود ارائه خدمات کنند.

وی همچنین حل مشکل برق، مدرسه و طرح هادی روستای چاوان را از مسئولین مربوطه خواستار شد.

رحمانی همچنین در جمع اهالی روستای شاد باد علیا با اشاره به مشکلات آب کشاورزی این روستا خواستار توجه جهاد کشاورزی و آب منطقه ای برای جبران کمبود آب کشاورزی شد و افزود: اگر در روستا ها امکانات کافی برای رفاه روستائیان فراهم نشود مسئولین نباید انتظار داشته باشند مردم مشکلات روستا ها را تحمل کنند و دست به مهاجرت نزنند.

وی مشکلات منابع طبیعی را یکی از حادترین مشکلات این روستا خواند و افزود: من در تمامی دیدارهای خود از روستاها، اهالی از مشکلات منابع طبیعی شکایت می کنند که ضروری است استانداری و مسئولین ذیربط با حل منطقی این مشکل حاد موجب آزار روستاییان زحمتکش نشوند.

رحمانی با بیان اینکه روستاهای اطراف تبریز از کمبود امکانات رنج می برند افزود: از عدالت نیست که روستاهای اطراف کلانشهر تبریز در چنین محرومیتی به سر برند و از حداقل ترین امکانات رفاهی محروم باشند.

رحمانی با تاکید بر ضرورت تخصیص بودجه کافی عمرانی برای دهیاری روستاها افزود: بودجه سالانه دهیاری ها برای هزینه آبادانی روستا ها خیلی ناچیز است و ضروری است استانداری در تقسیم و تخصیص اعتارات در خصوص روستاها تجدید نظر کند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال توجه به توسعه طرح هادی روستاهای منطقه، رفع مشکلات پروانه ساخت، تسهیل در واگذاری انشعاب آب و برق، توسعه مرکز بهداشت، و رفع مشکل کمبود آب شرب و تقویت برق روستاهای یاد شده را خواستار شد.