راه اندازی رشته اقتصاد کشاورزی در مقطع دکتری در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، باب اله حیاتی افزود: گسترش روزافزون کاربرد علوم و تکنینک های پیشرفته در فرایند تولید، تبدیل و توزیع محصولات کشاورزی از یک سو و نیاز جامعه در حال رشد و توسعه به مواد خام کشاورزی و محصولات غذایی از سوی دیگر ضرورت ایجاد تحول و تغییر سازمان های تولید، توزیع و فرآوری نظام کشاورزی و نحوه کاربرد منابع محدود کشاورزی را ایجاب می کند.

وی با بیان اینکه بر همین اساس تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه افزایش کارایی اقتصادی واحدهای کشاورزی و یافتن راه های بهبود وضع موجود در دنیایی که دائما در حال تحول قرار دارد از اهمیت ویزه ای برخوردار است، گفت: با توجه به اهمیت و نقش مطالعات اقتصاد کشاورزی در این زمینه دانشگاه تبریز از سال 1373 در مقطع کارشناسی و از سال 1385 در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام کرده است.

دکتر حیاتی تصریح کرد: در این زمینه علاوه بر تعلیم و تربیت نیروی انسانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به متخصصین آموزش دهنده و محققین در عالی ترین سطوح علمی نیز نیاز استتا از این طریق آموزش، پژوهش ، فعالیت های هدایت، رهبری و مدیریت فعالیت های علمی در فرایند توسعه کشاورزی را بر عهده گیرند.

وی همچنین گفت: پتانسیل بالای واحدهای تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی و آموزشی جهت جذب فارغ التحصیلان ، تقاضای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد منطقه جهت ادامه تحصیل، پتانسیل بالای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و امکانات مناسب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، توجه به برنامه های توسعه ای کشور و پیشبرد توسعه مرزهای دانش اقتصادی در زمینه های کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه روستایی از جمله دلایل ایجاد این رشته بوده است.

به گفته حیاتی هم اکنون 135 دانشجو در مقطع کارشناسی و 25 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی،22 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و 20 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی در گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل می باشند.

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز یادآور شد: تاکنون 350 دانشجو در مقطع کارشناسی و 15 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی،30 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و 9 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شده اند.

وی به توان بالای آموزشی و پژوهشی تعداد اعضای هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 11 نفر به عنوان عضو هیئت علمی با این گروه همکاری دارند که قبولی 50 درصد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی این رشته در کنکور کارشناسی ارشد و برگزاری دوره های موفقیت آمیز مقاطع کارشناسی ارشد بیانگر این توانایی است.