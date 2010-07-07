محمد حس خوشدل در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تیم ملی بزرگسالان والیبال در بازی‎های آسیایی 2010 شرکت می‎کند، اظهار داشت: پیش بینی اینکه تیم ملی والیبال در بازی‎های آسیایی گوانگژو روی سکو قرار گیرد سخت نیست اما در مورد جایگاه و رنگ مدال به دست آمده باید نگاه واقع بینانه داشت.

وی ادامه داد: احتمال اینکه تیم ملی والیبال ایران در بازی‎های آسیایی مدال نقره یا برنز بگیرد به مراتب بیشتر از احتمال کسب مدال طلاست. باید واقع بین و منطقی بود. در مقابل چینی که میزبان بازی‎هاست مدال طلا آنچنان در دسترس نیست. پس بهتر است کمتر در مورد قهرمانی حرف زد.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون والیبال با بیان اینکه هنوز اعتبار سال جاری این فدراسیون برای بازی‎های آسیایی ابلاغ نشده است ابراز امیدواری کرد که میزان بودجه پرداختی بیشتر از سال گذشته باشد.

خوشدل تصریح کرد: 650 میلیون تومان بودجه‎ای بود که سال گذشته از سوی کمیته ملی المپیک در اختیار فدراسیون والیبال قرار گرفت. بودجه امسال این فدراسیون هنوز پرداخت نشده و حتی میزان آن هم تصویب و ابلاغ نشده است. امیدواریم بودجه امسال بیشتر از سال قبل شود تا پاسخگوی نیازها باشد.

وی ضمن بیان اینکه تیم ملی والیبال پس از پایان رقابت‏های لیگ برتر اردوهای آماده سازی خود را آغاز کرد به بیان رویدادهای پیش روی این تیم تا پیش از بازی‎های آسیایی پرداخت.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون والیبال یادآور شد: تیم ملی سال شلوغی در پیش دارد. مسابقات جام ریاست جمهوری قزاقستان، رقابت‎های AVC کاپ آسیا (ارومیه) و پیکارهای قهرمانی جهان (ایتالیا) رویدادهایی است که این تیم تا پیش از بازی‎های آسیایی باید در آنها شرکت داشته باشد. فکر می‎کنم همین مسابقات کافی باشد برای آنکه تیم ملی والیبال به آمادگی لازم جهت رویارویی با آسیایی‎ها دست یابد.

"یعنی به تدارک دیدارهای دوستانه در قالب تورنمنت‎های بین‎المللی نیازی نیست؟"، خوشدل در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: حضور در رویدادهای بیشتر تا پیش از بازی‎های آسیایی به مصلحت نیست. به اعتقاد من این سه رویداد رسمی به اندازه کافی فرصت شناخت را برای مربیان تیم ملی فراهم می‎کند. خصوصا اینکه AVC کاپ با حضور هشت تیم برتر آسیا برگزار می‏شود و مسابقات جهانی هم که جایگاه خاص خود را دارد.

ناظر کمیته ملی المپیک تاکید کرد: تدارک دیدارهای دوستانه بیشتر فاصله میان رویدادها را برای تیم ملی کم می‎کند. این می‎تواند حتی به ضرر تیم ملی والیبال هم باشد. با این همه پاسخ به دعوتنامه‎های ارسالی برای تیم ملی باید با در نظر گرفتن اینکه کجا، چه زمان و با حضور چه تیم‎هایی برگزار می‎شود، ارائه شود.