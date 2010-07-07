محمد حس خوشدل در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تیم ملی بزرگسالان والیبال در بازیهای آسیایی 2010 شرکت میکند، اظهار داشت: پیش بینی اینکه تیم ملی والیبال در بازیهای آسیایی گوانگژو روی سکو قرار گیرد سخت نیست اما در مورد جایگاه و رنگ مدال به دست آمده باید نگاه واقع بینانه داشت.
وی ادامه داد: احتمال اینکه تیم ملی والیبال ایران در بازیهای آسیایی مدال نقره یا برنز بگیرد به مراتب بیشتر از احتمال کسب مدال طلاست. باید واقع بین و منطقی بود. در مقابل چینی که میزبان بازیهاست مدال طلا آنچنان در دسترس نیست. پس بهتر است کمتر در مورد قهرمانی حرف زد.
ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون والیبال با بیان اینکه هنوز اعتبار سال جاری این فدراسیون برای بازیهای آسیایی ابلاغ نشده است ابراز امیدواری کرد که میزان بودجه پرداختی بیشتر از سال گذشته باشد.
خوشدل تصریح کرد: 650 میلیون تومان بودجهای بود که سال گذشته از سوی کمیته ملی المپیک در اختیار فدراسیون والیبال قرار گرفت. بودجه امسال این فدراسیون هنوز پرداخت نشده و حتی میزان آن هم تصویب و ابلاغ نشده است. امیدواریم بودجه امسال بیشتر از سال قبل شود تا پاسخگوی نیازها باشد.
وی ضمن بیان اینکه تیم ملی والیبال پس از پایان رقابتهای لیگ برتر اردوهای آماده سازی خود را آغاز کرد به بیان رویدادهای پیش روی این تیم تا پیش از بازیهای آسیایی پرداخت.
ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون والیبال یادآور شد: تیم ملی سال شلوغی در پیش دارد. مسابقات جام ریاست جمهوری قزاقستان، رقابتهای AVC کاپ آسیا (ارومیه) و پیکارهای قهرمانی جهان (ایتالیا) رویدادهایی است که این تیم تا پیش از بازیهای آسیایی باید در آنها شرکت داشته باشد. فکر میکنم همین مسابقات کافی باشد برای آنکه تیم ملی والیبال به آمادگی لازم جهت رویارویی با آسیاییها دست یابد.
"یعنی به تدارک دیدارهای دوستانه در قالب تورنمنتهای بینالمللی نیازی نیست؟"، خوشدل در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: حضور در رویدادهای بیشتر تا پیش از بازیهای آسیایی به مصلحت نیست. به اعتقاد من این سه رویداد رسمی به اندازه کافی فرصت شناخت را برای مربیان تیم ملی فراهم میکند. خصوصا اینکه AVC کاپ با حضور هشت تیم برتر آسیا برگزار میشود و مسابقات جهانی هم که جایگاه خاص خود را دارد.
ناظر کمیته ملی المپیک تاکید کرد: تدارک دیدارهای دوستانه بیشتر فاصله میان رویدادها را برای تیم ملی کم میکند. این میتواند حتی به ضرر تیم ملی والیبال هم باشد. با این همه پاسخ به دعوتنامههای ارسالی برای تیم ملی باید با در نظر گرفتن اینکه کجا، چه زمان و با حضور چه تیمهایی برگزار میشود، ارائه شود.
نظر شما