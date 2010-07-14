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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۰

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران/

ابن هیثم؛ فیزیکدان و منجم مسلمان قرن چهارم

ابن هیثم؛ فیزیکدان و منجم مسلمان قرن چهارم

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: ابوعلی حسن بن هیثم بصری معروف به "ابن هیثم" ریاضیدان، و فیزیکدان و منجم معروف قرن چهارم هجری است .

در بصره بدنیا آمد و بنابر شواهدی تاریخ ولادت او را در سال 354 حدس زده اند . تاریخ درگذشت او نیز به درستی مشخص نیست . تاریخ نگاران از روی آثار او سال مرگش را 430 قمری یا پس از آن در قاهره دانسته اند .

ابن هیثم در جوانی برای رسیدن به حقیقت به مطالعه آرا و عقاید افراد مختلف پرداخت ولی از این روش به نتیجه ای نرسید و سرانجام تصمصم گرفت به مطالعه علوم طبیعی و فلسفه بپردازد .

ابن هیثم نخست در دربار آل بویه در بصره شغل دیوانی داشت اما چون به کارهای علمی علاقمند بود خود را به دیوانگی زد تا او را عزل کنند .

پس از آن مدعی شد با ساخت ساختمانی برروی رود نیل می تواند جریان آب رودخانه را تنظیم کند و طرح آن را برای حاکم مصر فرستاد .

در مراجعه به مصر و دیدن موقعیت رود نیل و ساختمانهای اطراف آن متوجه شد امکان کاری که او در نظر دارد ممکن نیست و به این اشتباه خود اعتراف کرد .

خلیفه نیز ظاهرا واکنش تندی نشان نداد اما به جای اینکه وی را به کارهای علمی بگمارد به وی شغل دیوانی داد، او نیز ناچار آن را قبول کرد اما پس از مدتی باز خود را به جنون زد .

پس از مرگ خلیفه دست از تظاهر به جنون برداشت و اموال خود را بازپس گرفت و باقی عمر خود را به تدریس و تألیف و نسخه برداری از کتابهای علمی مانند اصول اقلیدس و مجسطی بطلمیوس و کتب متوسطات پرداخت .

کل آثار  او به 92 اثر می رسد که در حال حاضر حدود 55 اثر از وی موجود است .

کد مطلب 1112395

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