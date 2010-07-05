وجود مواهب طبیعی از علل کمتر توسعه یافتگی زیرساختهای ورزشی گیلان است

محمد فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: جمعیت زیادی از مردم استان از مواهب طبیعی برای ورزشهای عمومی استفاده می کنند که این امر باعث شده مثلا در استانهای کویری مثل یزد تعداد استخرها شنا خیلی زیادتر از گیلان باشد چون به دلیل وجود دریا مسئولان کمتر به فکر ساخت استخر در استان بوده اند.

وی اظهارداشت: این در حالیست که گیلان به استخر بیشتری نیاز دارد چرا که مردم توانمندی های بالقوه بسیار خوبی دارند، اگر در سطح استان اماکن ورزشی مثل استخر بیشتر توسعه یابد، قهرمانان خیلی خوبی را می توان تحویل کشور، آسیا و جهان داد.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان ادامه داد: در حال حاضر ورزش قایقرانی در انحصار استان گیلان است و اکثر مدالهای قهرمانی کشور را قهرمانان گیلانی به خود اختصاص می دهند، این به دلیل وجود امکانات در بندر انزلی و سایر بنادر استان است.

وی تاکید کرد: اگر برای بقیه ورزشهای آبی مثل توسعه استخرها برنامه ریزی شود به یقین گیلان در شنا و شیرجه نیز می تواند مقامهای خوبی را در سطح بین المللی، ملی و استانی از آن خود کند.

فولادی یاد آور شد: در کل استانهای شمالی کشور به ویژه استان گیلان با توجه به داشتن مواهب طبیعی و الهی، امکان گسترش فضاهای ورزشی بهتر و بیشتر وجود دارد، در سایر استانها که مشرف به کویر هستند امکانات طبیعی مانع از اجرای فضاهای ورزشی و سالنهای ورزشی است، گیلان به مراتب با توجه به مواهب طبیعی از سایر استانها بهتر است.