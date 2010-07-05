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۱۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

طی پیامی؛

سپاه پاسداران ارتحال علامه فضل الله را تسلیت گفت

سپاه پاسداران ارتحال علامه فضل الله را تسلیت گفت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی پیامی ارتحال علامه سید حسن فضل الله را به عموم مسلمانان جهان، به ویژه مردم مظلوم لبنان و بیت شریف و خاندان مکرم آن عالم ربانی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است: عالم مجاهد و فقیه وارسته علامه سید حسین فضل الله، همواره در صف مقدم مقاومت و پایداری ملت مسلمان و انقلابی لبنان علیه رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای آن حضور داشت و سیره وحدت آفرین و دلاورانه خود در عرصه جهاد با دشمنان اسلام را منشاء بیداری و روشنگری هسته‌های مقاومت اسلامی در جغرافیای مبارزه علیه استکبار جهانی و صهیونیسم قرار داده است.

در ادامه تاکید شده است: بی‌تردید فقدان آن مرجع عالیقدر شیعیان لبنان، ثلمه‌ای بر این کشور محسوب و تأثر و اندوه فراوان عاشقان عزت و عظمت مسلمین در اقصی نقاط گیتی به ویژه در ایران اسلامی را رقم زده است.

در پایان این پیام، با تجلیل از خدمات ارزشمند و حرکت بخش فرهنگی و علمی علامه سید حسین فضل‌اله، علو درجات اخروی آن اندیشمند فرزانه و تسلای خاطر بیت معظم و خاندان مکرم ایشان و نیز صبر وشکیبایی مردم داغدیده لبنان از درگاه خداوند متعال مسالت شده است.
 

کد مطلب 1112419

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