سپاه پاسداران ارتحال علامه فضل الله را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است: عالم مجاهد و فقیه وارسته علامه سید حسین فضل الله، همواره در صف مقدم مقاومت و پایداری ملت مسلمان و انقلابی لبنان علیه رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای آن حضور داشت و سیره وحدت آفرین و دلاورانه خود در عرصه جهاد با دشمنان اسلام را منشاء بیداری و روشنگری هسته‌های مقاومت اسلامی در جغرافیای مبارزه علیه استکبار جهانی و صهیونیسم قرار داده است.

در ادامه تاکید شده است: بی‌تردید فقدان آن مرجع عالیقدر شیعیان لبنان، ثلمه‌ای بر این کشور محسوب و تأثر و اندوه فراوان عاشقان عزت و عظمت مسلمین در اقصی نقاط گیتی به ویژه در ایران اسلامی را رقم زده است.

در پایان این پیام، با تجلیل از خدمات ارزشمند و حرکت بخش فرهنگی و علمی علامه سید حسین فضل‌اله، علو درجات اخروی آن اندیشمند فرزانه و تسلای خاطر بیت معظم و خاندان مکرم ایشان و نیز صبر وشکیبایی مردم داغدیده لبنان از درگاه خداوند متعال مسالت شده است.

