ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ممكن نيست ، روسيه به شدت مخالف است

به گزارش خبرگزاري مهر، الكساندرمارياسوف سفير روسيه درتهران با ابراز تاسف از جوسازي هاي سياسي پيرامون فعاليتهاي هسته اي ايران ، آمريكا و اسرائيل را مسبب اين امر دانست .



مارياسوف در برنامه اي كه از شبكه اول صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد گفت : ابهامات فني اين پرونده روبه اتمام است ، روسيه اميد وار است اين پرونده هرچه سريعتر در شوراي حكام بسته شود .



وي با تاكيد برلزوم احداث يك نيروگاه هسته اي ديگر در كنار نيروگاه بوشهر گفت: روسيه مايل است نيروگاه هاي هسته اي بيشتري در ايران بسازد ، دو يا سه نيروگاه ديگر .



مارياسوف از امكان سنجي و ارائه طرح اوليه از بررسي هاي محيطي براي احداث نيروگاهي هسته اي در دارخوين استان خوزستان خبر داد .



سفير روسيه درتهران با رد هرگونه تاخير در ساخت نيروگاه بوشهر گفت:طبق برنامه قبلي عمليات فيزيكي اين نيروگاه سال 2005 پايان خواهد يافت و سال 2006 رسما به بهره برداري خواهد رسيد.



وي درخصوص ارسال سوخت نيروگاه بوشهر و توافقات تهران - مسكو دراين باره گفت : گفتگوهاي فني و مالي در اين زمينه در حال انجام است و آنچه مسلم است هيچ مشكل سياسي در ميان نيست .



مارياسوف با تاكيد بر اينكه ضرورتي براي عجله دو كشور براي ارسال سوخت وجود ندارد گفت : نيروگاه تا زمان راه اندازي نياز به سوخت نخواهد داشت و تهران فرصت دارد پيش از عقد قرار داد پسماند سوخت هسته اي براي انتخاب قيمت مناسب قرار دادهاي مشابه را در دنيا مورد بررسي قرار دهد.

سفير روسيه در تهران ساخت نيروگاه ذغال سنگي در طبس و پروژه هاي نفت و گاز ايران را از مهمترين پروژه هاي همكاري دوكشور در آينده خواند و گفت : دستاوردهاي ما در آينده است .