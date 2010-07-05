اوباما در دام جنگ افغانستان؛ تعیین زمان خروج مخالفان را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز چاپ هندوستان، درحالیکه هر روز بر شمار مخالفین جنگ افغانستان و منتقدین آمریکایی از عملکرد "باراک اوباما" در این جنگ افزوده می شود، "جو لیبرمن" سناتور بانفوذ و رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس سنا نیز با پیوستن به جمع منتقدین سیاست اوباما را در خصوص زمان اعلام شده برای خروج نظامیان از افغانستان به باد انتقاد گرفت.

روزنامه تایمز چاپ هندوستان در این گزارش به نقل از لیبرمن نوشت: تصمیم اوباما در خصوص اعلام ضرب الاجل برای عقب نشینی نظامیان از افغانستان یک اشتباه بود، چنانچه این موضوع پیامی اشتباه را به همپیمانان آمریکا و دشمنان این کشور منتقل کرد.

این سناتور بانفوذ آمریکایی به شبکه خبری فاکس نیوز گفت: اعلام زمان دقیق خروج نظامیان از افغانستان حامل این پیام بود که نیروهای آمریکایی برای همیشه در این کشور جنگ زده نخواهند ماند اما این موضوع حقیقت ندارد.

وی در عین حال افزود: درک می کنم که چرا اوباما چنین اظهاراتی را در خصوص عقب نشینی نظامیان از افغانستان بیان کرد. در واقع رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را به دلیل آنکه افغانی ها تصور نکنند برای همیشه در کشورشان باقی خواهیم ماند، ایراد کرد.

همچنین سناتور "جان مک کین" یکی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC تعیین تاریخی مشخص برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را ایده ای نادرست نامید که سوالهای مطرح شده در مورد عملکرد واشنگتن در این جنگ را افزایش می دهد.

در همین حال "مایکل استیل" رئیس جدید کمیته ملی جمهوریخواهان آمریکا از عملکرد رئیس جمهوری و مدیریت وی در جنگ افغانستان انتقاد کرده و آن را عبرت نگرفتن از تاریخ دانست.

انتقاد مقامات عالیرتبه آمریکایی از عملکرد اوباما در افغانستان درحالی بیان می شود که اخیرا ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان به همراه جمعی از مشاورانش انتقادات تندی را علیه مقامهای مسئول جنگ افغانستان در دولت اوباما مطرح کرده بودند.