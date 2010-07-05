رشد 70 درصدی ارزش صادرات / شکست تحریمها به روایت آمار

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی تهران با انتشار گزارشی اعلام کرد: باوراین نکته که تحریمها تاثیری بر تجارت خارجی ایران نمی گذارد برای تحلیل گران سیاسی دشواراست اما آمارها این گونه می گویند که تحریمها نمی تواند تجارت خارجی ایران را محدود کند.

تازه ترین آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران حاکی از رشد ارزش و مقدار کالاهای صادراتی است و آمارهای مربوط به فعالیت بازرگانان تهرانی هم، این نکته را اثبات می کند.

براساس آمارهای گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشور در سه ماهه نخست سال 1389 بدون احتساب میعانات گازی به 5 میلیارد و 795 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش یافته ودرعین حال وزن کالاهای صادراتی هم 13 میلیون و 995 هزار تن بوده است که نشان می دهد از نظر وزنی نیز صادرات غیرنفتی کشور 35 درصد رشد داشته است.

درهمین مدت آن دسته از بازرگانان تهرانی که برای فروش آسان تر کالاهای صادراتی ترجیح داده اند از مزایای گواهی مبدأ استفاده کنند، از نظر وزنی درسه ماه گذشته 101درصد بیشترکالا صادر کرده اند که ارزش این مقدار صادرات ازنظر دلاری 70درصد وازنظرریالی 57درصد رشد داشته است.

گزارش گمرک نشان می دهد در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی کشورمان با احتساب میعانات گازی به 6 میلیارد و 764 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 19/19 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین وزن صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به 15 میلیون و 415 هزار تن رسید که در مقایسه با سال قبل 21 درصد رشد داشته است.

درهمین مدت ارزش صادرات کالا توسط بازرگانان عضو اتاق تهران هزارو708میلیارد تومان معادل یک میلیارد و678میلیون دلار بوده است که ازنظر ریالی 57درصد وازنظر دلاری 70درصد افزایش نشان می دهد.

براساس گزارش منتشر شده توسط واحد گواهی مبدا اتاق تهران، در خردادماه سال جاری سنگ کنسانتره آهن در میان کالاهای صادراتی کشور دارای بالاترین ارزش دلاری بوده و کشور چین بیشترین کالای ایرانی را از لحاظ ارزش در میان سایر کشورهای خارجی جذب کرده است.

براساس این گزارش در ماه گذشته سنگ کنسانتره آهن در بین 471 کالای صادراتی با ارزشی معادل 50 میلیون و 119 هزار و 74 دلار در بین این کالاها بالاترین ارزش دلاری را داشته است. در ماه مشابه سال گذشته اما گازهای نفتی در این جایگاه قرار گرفته بود که ارزش صادراتی آن 29 میلیون و 203 هزار و 673 دلار بود.

کشور چین نیز از لحاظ ارزش دلاری بیشترین کالای ایرانی را در بین سایر کشورها جذب کرده است.چین در ماه گذشته از میان 111 کشور خارجی که خریدار کالاهای ایرانی بوده اند با خرید 133 میلیون و 460 هزار و 445 دلار در صدر ایستاده است. بزرگترین خریدار کالاهای ایرانی در ماه مشابه سال گذشته امارات متحده عربی بود که 72 میلیون و 103 هزار و 966 دلار کالا از بازرگانان ایرانی خریداری کرده است.

رشد ارزش کالاهای صادراتی از گمرک شهید رجایی در یک سال گذشته بیش از 52 درصد افزایش یافته است. به گزارش اتاق بازرگانی تهران در خردادماه 88 از میان 45 گمرک خروجی در کشور گمرک شهید رجایی با صادرات کالا به ارزش 113 میلیون و 803 هزار و 790 دلار در صدر ایستاده بود. این گمرک در خردادماه سال جاری نیز از میان 45 گمرک با صادراتی معادل 173 میلیون و 388 هزار و 909 باز هم در جایگاه اول قرار گرفت.

در میان افراد حقیقی و حقوقی صادرکننده کالا از کشور،شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران همانند ماه های قبل بیشترین ارزش صادراتی کالا را در اختیار دارد . این شرکت در ماه گذشته 238 میلیون و 653 هزار و 669 دلار کالا از کشور صادر کرده است در حالی که در ماه مشابه سال قبل این شرکت که باز هم در صدر جایگاه صادرکنندگان قرار داشت ارزش کالاهای صادراتی اش124 میلیون 717 هزار و 470 دلار بود.مقایسه این ارقام نشان می دهد که این شرکت در یک سال گذشته توانسته صادرات خود را بیش از 91 درصد افزایش دهد.

صدور گواهی مبدا در اتاق تهران



گزارش واحد گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که تعداد اسناد گواهی صادره از این واحد دو هزار و 727 سند بوده که در مقایسه با خرداد سال قبل 13 درصد افزایش داشته است. با ارائه این گزارش مشخص شده که در سه ماه ابتدایی سال جاری تعداد اسناد گواهی مبدا صادر شده به 7 هزار و 352 سند رسیده که نسبت به آمار صدور پنج هزار و 604 گواهی مبدا در سه ماه اول سال 88 بیش از 31 درصد افزایش یافته است.تعداد اسناد گواهی مبدا در خرداد سال 88 دو هزار و 95 گواهی بوده است.



علاوه بر افزایش تعداد گواهی مبدا صادر شد در اتاق بازرگانی تهران ارزش دلاری و وزن خالص آن نیز با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. در خردادماه سال 89 ارزش گواهی های مبدا صادر شده با 76 درصد افزایش نسبت به همین ماه در سال گذشته به 625 میلیون و 759 هزار دلار رسیده است.هم چنین وزن خالص گواهی های مبدا صادر شده از اتاق تهران با 139 درصد افزایش به یک میلیون و 925 هزار تن رسیده است. در خرداد سال قبل ارزش دلاری گواهی های مبدا صادر شده معادل354 میلیون و 509 هزار دلار و وزن خالص آن نیز 804 هزار تن بوده است.



بر اساس این گزارش ارزش دلاری و وزن خالص گواهی های مبدا صادر شده در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سه ماه اول سال جاری به ترتیب با 70 و 101 درصد نسبت به مدت زمان مشابه به یک میلیارد و 678 میلیون و 748 هزار دلار و پنج میلیون و 305 هزار تن رسیده است.

ده قلم کالای اول صادراتی ایران



پس از سنگ کنسانتره آهن که در صدر جدول کالاهای صادراتی از نظر ارزش دلاری قرار دارد پلی اتیلن با ارزش 49 میلیون و 497 هزار و 681 دلار در رده دوم قرار دارد.آمونیاک، متانول و اتیلن گلیکول نیز به ترتیب با 49184844، 4272495 و 38811488 دلار رده های بعدی قرار دارند.پس از این کالاها پلی اتیلن،حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب،قیرنفت،پسته تازه و خشک و فرش و کف پوش پشمی نیز مابقی ده قلم کالای اول صادراتی کشور هستند.

کشورهایی که کالای ایرانی می خرند

براساس گزارش منتشر شده توسط واحد گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران در خردادماه چین بیشترین کالای ایرانی را از نظر ارزش وارداتی جذب کرده است در حالی که کشور هندوستان در همین ماه با واردات 124 میلیون و 389 هزار و 535 دلار و امارات متحده عربی با 82 میلیون و 955 هزار و 706 دلار کالای ایرانی مقاصد بعدی کالاهای ایرانی بوده اند. تجار و بازرگانان ایرانی پس از این سه کشور بیشترین کالاهای خود را به ترتیب به ترکیه،بلژیک،تایوان،ایتالیا، سوریه، روسیه و آلمان ارسال کرده اند.