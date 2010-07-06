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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

"حوالی اتوبان" پائیز اکران می‌شود

"حوالی اتوبان" پائیز اکران می‌شود

فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" به کارگردانی سیاوش اسعدی پائیز امسال روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و نظر مثبت منتقدان را به دنبال داشت. گلچهره سجادیه، نورا هاشمی، شهاب حسینی، بهناز جعفری و... بازیگران این فیلم سینمایی هستند داستان درباره ورود زنی میانسال به زندگی مشترک یک زوج جوان است.

فیلمنامه "حوالی اتوبان" را سعید نعمت‌الله بر اساس طرحی از اسعدی نوشته و غلامرضا موسوی تهیه‌کننده این فیلم است. عوامل تولید فیلم عبارتند از مشاور کارگردان: کیانوش عیاری، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: محمدهادی کاویانی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، طراح صحنه و لباس: مجید نیامراد و س. اسعدی، جلوه‌های ویژه: رضا ترکمان، صدابرداران: امین میرشکاری و سعید احمدی، طراح گریم: اعظم بیات، آهنگساز: بامداد بیات، ترانه: امیرمسعود میردامادی، خواننده: پوریا ساوجی، عکاس: حمزه اولیا‌زاده، روابط عمومی: افشین رضایی.
 

کد مطلب 1112487

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