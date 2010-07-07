لیگ بهترین فرصت برای سنجش جوانان است/ باید به تورهای اروپایی برویم

کاظم خاتون آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که "تیم پتروشیمی چرا امسال با هیچ کدام از نفرات بزرگسال خود در رقابتهای باشگاهی شرکت نکرده و نسبت به سالهای گذشته در رده بندی لیگ افت محسوسی داشته است؟"، گفت: ما به واقع برترین تیم آسیا هستیم در این شرایط حضور در لیگ ایران هیچ تاثیری در افزایش امتیاز آسیایی و جهانی ما ندارد به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این موقعیت به جوانان خود میدان دهیم. به نظر من لیگ ایران بهترین فرصت برای سنجش جوانان است.
وی با تاکید براینکه اگر به جوانان فرصت دهیم نتیجه آن را خواهیم دید، خاطر نشان کرد: البته در برنامهریزی خود بهترین رکابزنان جوان را هم به رقابتهای برون مرزی میبریم تا تجربه کسب کنند به طوریکه تیم جوانان خود را به تور بینالمللی "ایس جاوا" اندونزی اعزام کردیم که عنوان دوم این مسابقات را از آن خود کرد.
مربی تیم پتروشیمی تبریز ادامه داد: سه سال است در رده برترین تیم آسیا تکیه زدهایم و همین مسئله باعث شده تا دعوت نامههای متعددی از کشورهای اروپایی برای حضور در تورها و مسابقات مختلف بدستمان برسد.
وی تصریح کرد: هرچند ما از نظر امتیازی بدون شک در سال 2010 قهرمان آسیا خواهیم بود اما برای اینکه کشورهای اروپایی در سالهای آینده باز هم برای ما دعوتنامه بفرستند باید از بین این دعوتنامه بهترین تورها را انتخاب کرده و در آنها شرکت کنیم. ما باید برای شرکت نکردن در این تورها توجیه و بهانه داشته باشیم زیرا در غیر این صورت دیگر از تیم ما دعوت نخواهند کرد.
سرپرست تیم دوچرخهسواری پتروشیمی تبریز تصریح کرد: ما به دلیل عدم دریافت روادید، تور اسپانیا را از دست دادیم اما دعوتنامههای متعددی را از کشورهای فرانسه، اسلواکی، چین و تور "پیرینه" اروپا دریافت کردهایم و امیدواریم که با دریافت روادید راهی چند تور اروپایی شویم.
تیم دوچرخهسواری پتروشیمی تبریز هفته آینده برای سومین سال متوالی راهی تور "چین هایلگ" خواهد شد. پتروشیمی در دو دوره گذشته این تور عنوان قهرمانی را در بخش تیمی از آن خود کرده است.
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