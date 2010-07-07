برگزاری اعیاد شعبانیه در 12 امامزاده استان تهران

غلامرضا عادل در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی جشنهای اعیاد شعبانیه در 12 امامزاده استان تهران خبر داد و افزود: این جشنها از سوم تا نیمه شعبان به مدت 12 شب با مشارکت موسسه آخرین منجی در امامزادگان تهران برگزار می شود.

وی افزود: سخنرانی، مولودی خوانی، برپایی ایستگاههای صلواتی، فرهنگی و برگزاری مسابقات و اهدای جایزه از مهمترین برنامه های اعیاد شعبانیه در امامزادگان استان تهران است.

مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه استان تهران با اشاره به اجرای طرح نشاط معنوی در 58 امامزاده استان تهران با هدف پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان تهرانی گفت: در این طرح بیش از 200 روحانی و 40 مبلغ مشغول فعالیت هستند و کار خود را از پنجم تیرآغاز کرده اند.

وی افزود: نشاط معنوی مهمترین هدف سازمان اوقاف در برنامه های تابستانی است که در این طرح هفته ای دو روز نوجوانان و جوانان تهرانی از امامزادگان تهران به قصد زیارت و آشنایی با امامزادگان بازدید می کنند.