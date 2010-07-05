به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه 4 جانبه ایجاد پایانه های تعاونی عرضه آبزیان در کشور که برای اولین بار صورت می گیرد ظهر امروز بین وزارت تعاون، سازمان شیلات ایران، بانک کشاورزی و سازمان میادین میوه و تره بار شهر تهران به امضا رسید.

سرانه مصرف آبزیان یک سوم استاندارد دنیا

وهاب فرهمند معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونیهای وزارت تعاون با اعلام اینکه موضع این تفاهم نامه 4 جانبه تولید و عرضه محصولات دریایی است، به الگوی مصرف محصولات دریایی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استاندارد جهانی برای مصرف محصولات شیلاتی سالیانه 16 کیلوگرم تعیین شده، هم اکنون در کشور ما این میزان 6.1 کیلوگرم است.

معاون وزیر تعاون اظهار داشت: در این بخش لازم است تا تحقیقات مناسبی برای عرضه و تولید محصولات دریایی صورت پذیرد تا از این طریق فاصله بین عرضه و تقاضای محصولات به حداقل برسد.

فرهمند با بیان اینکه در بخش استحصال محصولات دریایی باید تلاش شود تا از روش متعارف سنتی به روش صنعتی تغییر مسیر دهیم، تصریح کرد: در این راستا لازم است تا ضمن تقویت تعاونیهای موجود در بخش تولید محصولات دریایی، از ایجاد تعاونیهای جدید نیز حمایت شود.

همچنین سیدامین الله تقوی مطلق رئیس سازمان شیلات ایران نیز در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه باید تلاش شود تا عرضه با کیفیت محصولات دریایی ارتقا یابد، گفت: اعمال مدیریت بین المللی دریایی که هم اکنون نیز توسط ایران و سایر کشورها اعمال می شود باید ارتقا یابد.

بدون الزامات، به تجارت جهانی نمی رویم

رئیس سازمان شیلات ایران به انجام استحصال محصولات دریایی توسط ایران در اقیانوس هند خبر داد و تصریح کرد: چون بخش آبزی پروری و صید دریایی از مقوله های با ارزش پیوستن به تجارت جهانی است، اگر کشور ما بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندند باید الزامات ورود به آن را نیز فراهم کند.

تقوی مطلق با اعلام اینکه در حال حاضر تولید کنندگان محصولات دریایی مانند واسطه ها سود نمی برند، ادامه داد: باید با قیمت گذاری مناسب و در قالب یک برنامه، درآمد تولیدکنندگان محصولات دریایی را افزایش دهیم.

محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این نشست، خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و تکمیل شدن زنجیره تولید را یکی از مهمترنی دغدغه های بخش کشاورزی کشور برشمرد و اظهار داشت: شفافیت حجم عرضه و نقش بازار در زمان عرضه محصولات کشوارزی باید بر نقش واسطه ها پررنگ تر شود.

ایجاد سامانه الکترونیکی پایانه عرضه آبزیان

مدیرعامل بانک کشاورزی از ایجاد سامانه ای که در دست اجرا است، خبر داد و افزود: از طریق این سامانه به بازار در زمان عرضه آبزیان کمک می شود. یک بخش دیگر از اقدامات این سامانه مربوط به ساماندهی پایانه ها، حمل و نقل و نگهداری و تعیین استانداردها است که از این طریق اطلاعات و عملیات مربوط به بازار ساماندهی می شود.

طالبی تاکید کرد: همچنین یک سامانه الکترونیکی برای استفاده در پایانه های عرضه آبزیان طراحی شده است که در قالب آن کلیه اقدامات و عرضه ها به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. در قالب طراحی این سامانه تمام مراحل مربوط به قیمت، حجم عرضه و تقاضا و قیمتهای تک تک محصولات به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در این سامانه همه اطلاعات مربوط به خرید و فروشهای بازار به صورت الکترونیکی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد، گفت: سفارشهای خرید و فروش نیز به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

این مقام مسئول بانکی لزوم توسعه در بازار عره و تولید آبزیان را شفاف سازی بازار دانست و اظهار داشت: در این بخش تمام اطلاعات دریافت و پرداخت توسط بانگک کشاورزی انجام می شود.

حسین صفایی، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران نیز در اظهاراتی از وضعیت نامناسب مصرف محصولات دریایی در سبد پروتئینی خانوار اظهار نگرانی کرد و گفت: هم اکنون بازارهای عمده فروشی محصولات دریایی و آبزی در کشور با خلاء جدی روبرو است.

اختلال واسطه ها در بازار عرضه آبزیان

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران عرضه محصولات دریایی در شهر تهران را از طریق میدان بعثت و همچنین به صورت خرده فروشی در سطح شهر اعلام کرد و بیان داشت: با وجود اینکه لازم است تا در زمینه عرضه محصولات شیلاتی شفاف سازی صورت گیرد، لازم است تا دست واسطه ها نیز از بازار آن حذف شود.

صفایی به ضرورت ایجاد پایانه های عرضه محصولات دریایی اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون در شهر تهران از طریق 120 بازار خرده فروشی، محصولات دریایی عرضه می شود که قرار است تا پایان شهریورماه جاری به 145 سامانه افزایش یابد.

وزارت تعاون در این تفاهم نامه 4 جانبه متعهد شده است تا در جهت ارتقای سطح معیشتی دهکهای پایین درآمدی صیادان و شرکتهای تعاونی آبزی پروری از محل 30 درصد واگذاری سهام شرکت تعاونی پایانه آبزیان به اعضای شرکت تعاونی فراگیر ملی صیادان و تولیدکنندگان آبزیان اقدام کند.