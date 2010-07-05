صورتهای مالی سال 88 بانک سپه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صورتهای مالی بانک سپه برای سال 88 با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای مجمع عمومی به تصویب رسید.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در این مجمع ضمن اشاره به صورتهای مالی بانک گفت: بانک سپه طی سالهای گذشته با وجود همه شیطنت های ابر قدرتها عملکرد خوبی از خود بجای گذاشته است. سپرده گذاری و همکاری مردم با بانک سپه نیز بیانگر اعتماد به این بانک است.

همچنین حسنعلی قنبری مدیرعامل بانک سپه در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه که برای تصویب صورتهای مالی این بانک برگزار شد، سود این بانک در سال 88 را حدود 133 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: سود بانک سپه سال 87 بالغ بر 128 میلیارد ریال و در سال 86 بیش از 112 میلیارد ریال بود.

وی در ادامه به بیان شاخصها و تشریح صورتهای مالی این بانک در سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: میزان سپرده های بانک سپه در سال 88 با 20 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن از 132 هزار و 427 میلیارد ریال در سال 87 به 158 هزار و 841 میلیارد ریال در سال 88 افزایش پیدا کرده است.

قنبری همچنین میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه را در سال 88 با 35 درصد رشد نسبت به سال 87 بالغ بر 7366 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در حالیکه میانگین رشد سپرده های قرض الحسنه پس انداز 5 بانک تجاری کشور 6.28 درصد در سال 88 بود بانک سپه در این سال بیش از 35 درصد رشد در سپرده های فوق داشته است.

وی میزان رشد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک فوق را در سال 88 نسبت به سال 87 بالغ بر 21.5 درصد عنوان کرد و افزود: این سپرده ها( سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) از مبلغ 91 هزارو 368 میلیارد ریال در سال 87 به 111 هزارو 49 میلیارد ریال در سال 88 رسیده است.

وی میزان سپرده های ارزی بانک سپه در سال 88 را 5817 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این سپرده ها در سال87 حدود 5391 میلیارد ریال بوده است.

مدیرعامل بانک سپه در ادامه به بیان سرانه سپرده های این بانک نسبت به کارکنان خود پرداخت و اظهار داشت: سرانه سپرده های بانک سپه نسبت به کارکنان خود از 7.25 میلیارد ریال در سال 87 به 8.58 میلیارد ریال در سال 88 افزایش پیدا کرده که بیانگر عملکرد مناسبی است.

وی سرانه سپرده به شعب بانک سپه را نیز در سال 88 بیش از 88.1 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این سرانه در سال 87 تنها 75.8 میلیارد ریال بود که بیانگر روند افزایشی و بهره وری بیشتر است.

قنبری به بیان تلاش بانک خود برای به تعادل رساندن نسبت منابع به مصارف پرداخت و گفت: با مدیریت اعمال شده تعادل در منابع و مصارف بانک حاصل شد و در پایان سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده ها به حد معقول 83 درصد رسید.

وی سیاست تسهیلاتی بانک در سال 88 و 89 را توجه به بخشهای مولد عنوان کرد و افزود: سهم تسهیلات اعطایی بانک سپه به بخشهای مولد در سال 88 به 52.2 درصد رسید که بیانگر توجه به این بخش است.

مدیرعامل بانک سپه در ادامه به بیان میزان تسهیلات اعطایی بانک به نیروهای مسلح پرداخت و گفت: در سال 88 بالغ بر 2668 میلیارد ریال تسهیلات به نیروهای مسلح پرداخت شده که بیانگر رشد 26 درصدی نسبت به سال قبل آن یعنی سال 87 است.

قنبری با اشاره به تلاش بانک سپه برای وصول مطالبات معوق خود گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته و جدیتی که بانک در بخش وصول مطالبات معوق از خود نشان داد مانده مطالبات بانک نسبت به سال 87 بالغ بر 13 درصد کاهش نشان می دهد.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به بیان اقدامات بانک سپه در زمینه بانکداری الکترونیک پرداخت و گفت: تعداد دستگاه های خودپرداز بانک سپه از 1249 مورد در سال 87 به بیش از 1298 دستگاه در سال 88 افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل بانک سپه در پایان از اعضای مجمع عمومی بانک سپه خواست تا با افزایش سرمایه نقدی این بانک و همچنین افزایش حقوق و مزایای کارکنان متناسب با بانکهای خصوصی و همچنین افزایش اختیارات هیئت مدیره بانک زمینه رشد و پویایی هرچه بیشتر این بانک را فراهم کنند.