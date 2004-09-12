كشته و زخمي شدن 50 عراقي در بغداد

به گزارش خبرگزاري مهر، يك منبع در وزارت بهداشت عراق درگفتگو با شبكه خبري الجزيره اعلام كردازساعت 5 صبح امروز شهر بغداد هدف گلوله هاي خمپاره قرار گرفت وبه دنبال آن نيروهاي آمريكايي با افراد مسلح درخيابان حيفا درمركزاين شهردرگيرشدند.
وي گفت: حاصل اين درگيرها كشته شدن 5 عراقي و زخمي شدن 45 تن ديگراست كه حال برخي از مجروحان وخيم گزارش شده است.
خبرديگر اينكه نيروهاي آمريكايي روز گذشته چهار كرد را در منطقه كارس در شرق تركيه كشتند. حاكم منطقه كارس " اليفنوز بوزكرت تندوگان" با اعلام اين خبر افزود: نيروهاي آمريكايي روز گذشته با شماري از كردها دربيرون از شهر قاجزمان در يك ايستگاه بازرسي درگير شدند كه طي آن چهاركرد كشته شدند .
شايان ذكر است از ژوئن گذشته تاكنون بيش از 35 سرباز ترك و پليس درحملات مختلف كردهاي شورشي كشته شدند
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