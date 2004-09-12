در درگيريهاي صبح امروز نيروهاي آمريكايي با مردان مسلح روي داد: كشته و زخمي شدن 50 عراقي در بغداد

وزارت بهداشت عراق امروز يكشنبه اعلام كرد:درجريان درگيري شديدي كه صبح امروز ميان نيروهاي آمريكايي و افراد مسلح در خيابان حيفا بغداد روي داد، دستكم 5 عراقي كشته و 45 نفر ديگر نيز زخمي شدند.