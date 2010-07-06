دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت امریکا در مورد اینکه آیا مدرس به لحاظ اخلاقی مجاز به دفاع از دیدگاههای شخصی خود در کلاس درس است یا نه، به خبرنگار مهر گفت: پاسخ به این سؤال با حوزهای که مدرس در آن تدریس میکند ارتباط دارد.
وی افزود: به عنوان مثال اگر مدرس فیزیک درس بدهد طرح دیدگاههای شخصی مدرس و استدلال آوردن برای آن نه تنها ایراد ندارد بلکه قابل ستودن نیز است.
مؤلف "ذهن و فلسفه" در ادامه خاطر نشان کرد: این موضوع زمانی پیچیده و دشوار میشود که وارد حوزه علوم انسانی شویم. در این حوزه مدرس حدودی را باید در طرح دیدگاههای شخصی خود مورد توجه داشته باشد.
در تدریس ادیان، بی طرفی مدرس حائز اهمیت است
وی افزود: برای نمونه وقتی مدرس ادیان تدریس میکند، اصول و موازین اخلاقی برای تدریس دینی خاص بیشتر به چشم میآید. او میتواند دینی خاص را با شور و حرارت خاصی درس بدهد و دینی دیگر را نه. اما این از جنبه اخلاقی برای مدرس قابل قبول نیست.
مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در ادامه تصریح کرد: در تدریس علوم انسانی و به ویژه در ادیان، مدرس زمانی مجاز به طرح و دفاع از دیدگاه شخصی خود است که سایر دیدگاهها را نیز به موازات آن مورد بررسی قرار دهد و با استدلال مورد توجه قرار دهد. در این صورت بسیار هم خوب است که مدرس مواضع شخصی خود را بیان کند.
مدرس نباید دانشجویی را به خاطر داشتن دیدگاهی مغایر با او جریمه کند
وی افزود: به عبارت دیگر طرح دیدگاه شخصی به عنوان "یک دیدگاه از میان چند دیدگاه" اشکالی ندارد و قابل قبول است.
استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت در ادامه با اشاره به اینکه اهمیت تضارب آرا خاطر نشان کرد: مدرس نباید دانشجویی را به خاطر داشتن دیدگاهی مغایر با او جریمه کند.
جان لچز استاد فلسفه در دانشگاه وندربیلت امریکا است. ذهن و فلسفه، ارتباط فلسفه با زندگی، عشق به زندگی، تفکر در ویرانهها و اجتماع افراد از جمله کتابهای او به شمار میروند.
وی متخصص فلسفه ذهن، متافیزیک، فلسفه سیاسی و اخلاق است. او همچنین در فلسفه امریکا و ایدهالیسم آلمانی و اخلاق پزشکی و اخلاق تجارت صاحبنظر است. وی سر ویراستار دائرةالمعارف فلسفه امریکا است.
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