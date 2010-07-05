  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

دانشگاه شهید بهشتی رتبه چهارم را در انعقاد قراردادهای پژوهشی دارد

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: میزان قراردادهای سالیانه این دانشگاه با شرکت ها و بخش خصوصی در زمینه تحقیقات 12 میلیارد تومان است و این دانشگاه رتبه چهارم را در زمینه قراردادهای برون دانشگاهی به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شعبانی صبح امروز دوشنبه در مراسم هشتمین آئین دانش آموختگی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه شهید بهشتی گفت: همه اساتید و دانشگاهیان کشور بر این باورند که دانش آموختگان غیرایرانی شاغل به تحصیل در ایران سفیران خوبی در ارتقای صلح، عدالت و دانایی در کشور خود و میان دو کشور خواهند بود.
 
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه دانشگاه شهید بهشتی در آستانه پنجاهمین سال تاسیس این دانشگاه قرار دارد، گفت: این دانشگاه 15دارای دانشکده، 5 پژوهشکده و چندین پردیس و قطب علمی است.
 
وی افزود: 600 عضو هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی وجود دارد که 90 نفر از آنها در مقطع تحصیلی دکتری هستند.
 
رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: میزان سرانه تولیدات علمی برای هرعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در سطح بین المللی 2/1 و در سطح ملی بالغ بر 2 مقاله به ازای هر هیئت علمی است.
 
وی افزود: علیرغم اینکه کشور ایران در تحریم های متعدد بوده است اما این تحریمات هیچگاه مانعی بر سر راه رشد و توسعه علمی کشور نبوده اند.
