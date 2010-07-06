دستگاههای ستاد بحران از شرح وظایف یکدیگر بی خبرند

معاون فرماندار شهرستان دماوند پیش از ظهر سه شنبه در نشست مدیریت بحران دماوند پیرامون مانورهای زلزله به خبرنگار مهر گفت: مانورهای مقابله با زلزله امری ضروری در مناطق مختلف زلزله خیز کشور محسوب می شود زیرا در حین این کارکرد ایرادات رفع شده و عملکردها به هنگام بروز حادثه به شکل مناسبتری انجام می گیرد.

فرزاد شلیله با رضایت از مانورهای انجام شده سال گذشته و امسال شهرستان دماوند اظهار داشت: مانورهای برگزار شده در شهرستان دماوند با کیفیتی مناسب برگزار شد که البته ایراداتی نیز بدان وارد است.

بی خبری دستگاهها از شرح وظائف یکدیگر

این مسئول ادامه داد: که اشکالات موجود در انجام این طرح تنها مختص به شهرستان دماوند نیست و در نقاط دیگر نیز دیده می شود که از جمله می توان به عدم شناخت دستگاههای دولتی از شرح وظائف یکدیگر، نامشخص بودن مکان استقرار هر یک از ارکان ستاد مدیریت بحران و مبلمان نامنظم ماشین آلات امدادرسان و خدماتی اشاره کرد.

وی خواستار برگزاری جدیتر عملیاتهای فرضی مذکور شد و خاطرنشان کرد: دماوند منطقه ای زلزله خیز محسوب می شود و اجرای طرحهای زلزله در این منطقه باید با جدیت بیشتری صورت پذیرد.

شلیله با بیان اینکه دستگاههای دولتی می بایست عملکردهای مقابله فرضی با زمین لرزه های خود را مستند سازی کنند، عنوان کرد: دستگاههای دولتی می بایست هر از چند گاهی عملکرد خود را در مانورهای زمین لرزه مورد بازنگری قرار داده و مستنداتی از آن تهیه کنند تا کاستیها در این فعالیتهای فرضی، مشخص و رفع شود.

معاون فرماندار شهرستان دماوند عدم آگاهی دستگاههای مختلف از عملکردهای قانونی یکدیگر را ضعفی مهم قلمداد کرد و افزود: نداشتن شناخت و آگاهی دستگاههای ستاد بحران از عملکرد یکدیگر به تداخل، بی نظمی و در نتیجه پایین آمدن سطح خدمات در حین بروز بحران منجر می شود.

لزوم تغییر نحوه انجام مانور زلزله از سنتی به کلاسیک

مسئول هلال احمر شهرستان دماوند نیز با گلایه از نحوه برگزاری مانور زلزله در شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: متاسفانه مانورهای زلزله برگزار شده در شهرستان دماوند تنها با یک حضور فیزیکی همراه است.

محمدرضا قادسی ادامه داد: برخی ادارت بر این تصور هستند که با سریعتر رسیدن به محل انجام عملیات بحران فرضی و استقرار در آن از امتیاز بیشتری برخوردار می شوند و بدین ترتیب نفس عمل که همان تمرین در راستای مقابله با حوادث غیر مترقبه است کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

این مسئول با اشاره به ریزش ساختمان در سعادت آباد تهران یادآور شد: انجام روتین عملیات و مانور زلزله با سناریویی تکراری توسط دستگاههای ستاد مدیریت بحران تمرین جدی محسوب نمی شود.

وی بیان داشت: در حادثه ریزش ساختمان سعادت آباد تهران، عملیات امداد و نجات نزدیک به 72 ساعت به طول انجامید و در نهایت اجساد چند تن از هموطنانمان از زیر آوار بیرون کشیده شد که بروز حوادثی از این دست بر ضرورت جدیت و تمرینی نزدیک به واقعیت تاکیدی دو چندان دارد.

قادسی خواستار تغییر نحوه انجام مانورهای زلزله از شکلی سنتی به روشی کلاسیک شد و افزود: در مانورهای زلزله می بایست برای هر دستگاه عضو ستاد مدیریت بحران، سناریویی خاص در زمانی معین تعریف و جداگانه مورد اجرا گذاشته شود تا بتوان ضمن ارزیابی درست کارکردها، امتیازاتی واقعی تعیین و ابلاغ شود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.